Çorum Şeker 60 adet tır satın aldı

Çorum Şeker Fabrikası araç filosunu yeni yatırımlar ile güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde Çorum Şeker Fabrikası, pancarlarının yüklenmesi, taşınması ve fabrikaya ulaştırılmasını kolaylaştırmak için 60 adet tır satın aldı.

Merkez, Yerköy, Kozaklı, Sungurlu, Alaca gibi her bölgede pancarın daha rahat taşınmasını sağlayacak tırlar sayesinde Çorum Şeker Fabrikası lojistik alanında da hem çiftçisine hem de müşterilerine çözüm ortağı olma hedefiyle daha iyi hizmet verebilecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2022, 19:03