Çorum Şeker çiftçileri teknoloji ile buluşturdu

Çorum Şeker, çiftçilerin fabrikaya daha düzenli ve temiz pancar getirebilmesi için 2 adet pancar temizleme yükleme makinesi alındığını açıkladı.

Ayrıca yeni oluşturulan randevulu pancar alım sistemi ile çiftçilerin fabrikada bekleme süresi minimuma indirildi.

Çorum Bölgesi’nde ilk kez kullanılan bu makineler sayesinde çiftçi artık daha verimli üretim yapabilecek. Yetkililerin açıklamasına göre çiftçi pancarını hangi gün sökmesi gerekiyorsa o gün söküyor, tarlasının bir köşesinde bekletiyor. Bu makineler ile toprağını eleyip otundan ayırarak pancarın temizlenmesi sağlanıyor. Örneğin daha önceden 500 ton pancarın nakliyesi 20 günde yapılırken şu anda bu makineler sayesinde nakliye 1 günde tamamlanabiliyor. Bu da ciddi anlamda zamandan tasarruf sağlayarak iş verimini arttırıyor. Çorum Şeker’in temizleme - yükleme makineleri bölgedeki toplam pancar üretiminin yarısına hizmet verebiliyor.

Çorum Şeker’de Barkod Sistemi İle Düzenli Teslimat

Ayrıca Çorum Şeker tarafından yeni oluşturulan randevulu pancar alım sistemi ile çiftçilerin fabrikada bekleme süresinin minimuma indirildiği açıklandı. Çiftçilere giden sms ile bir sonraki hafta içerisinde hangi gün, kaç ton pancar getireceğinin bilgisi paylaşılıyor. Kendisine gönderilen barkod numarası ile pancarını fabrikaya teslim eden çiftçiler sıra beklemeden, planlı bir şekilde işlerini tamamlıyor. Bu sistem sayesinde tüm alım ve nakliye süreci kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çiftçiler ve nakliyeciler hem fabrikadaki trafiğin azalmasından hem de düzenli pancar teslimatından oldukça memnun.