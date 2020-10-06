Çorum semalarında ilginç olay

FATİH AKBAŞ

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Atatürk Havalimanı’ndan kalkan özel bir havayolu kargo taşımacılığı firmasına ait uçak Çorum semalarına geldiği anda acil durum çağrısı yaparak geri döndü.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gitmek üzere havalanan B747-400 tipi kargo uçağı Çorum semalarına geldiği anda kule ile iletişime geçip acil durum çağrısında bulundu ve İstanbul’a geri döndü.

Yaşanan aksaklık nedeniyle dönmek zorunda kalan uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş gerçekleştirdiği ifade edildi. Uçağın geri dönüş nedeninin kabin basıncından kaynaklı bir problem olduğu belirtildi.