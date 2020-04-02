Çorum size minnettar

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Korona virüsü ile mücadelede canını ortaya koyarak hizmet eden sağlık ordusu, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de ve her nerede bu milletin bağımsızlığını ve izzetini korumak için mücadele eden Mehmetçik varsa, bugün o mesabededir.

Dünyayı sarsan bu virüs illeti, toplumumuza sahip olduğu değerleri de hatırlatma bakımından da sanki hepimize önemli dersler veriyor. Darlık günlerinde, afet günlerinde göz ardı ettiğimiz ne kadar değerimiz varsa hatırlayıp nimetin kıymetini bilir oluyoruz. Bugün yaşadığımız her ne varsa, bizi birbirimize daha iyi kenetlemeli ve değerlerimize sahip çıkmalıyız.

Ve bugün görevinin başında tam tekmil çalışıp, cephede nöbet tutar gibi canını ortaya koyarak vazife yapan sağlıkçılarımız topluma güven veriyor. Doktorundan hemşiresine, temizlikçisinden güvenlik görevlisine kadar her kimin tanıdığı varsa, lütfen bizzat arasın, teşekkürünü ve minnetini ifade etsin. Onlara moral versin, dualarını esirgemesin. Zira bizler köşe bucak virüsten kaçarken, onlar hastalara kucak açıyor. Hem de hastalığa yakalanma pahasına, hem de canını ortaya koyarak.

Tüm bunların üzerine bir de hastanemizin tetkik ve tahlillerdeki başarısını da eklersek, bunun ne büyük nimet olduğunun farkına varmakta gecikmemiş oluruz.

Vaktinde sağlıkçılarımızı üzdüğümüz de olmadı değil. Bir tane kötü örneği ele alarak, bin tane iyiliği hapsettik vicdanlarımıza. Bugün minnetimizi ve teşekkürümüzü en gür sesle ifade etme zamanıdır. Remsi özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlıkçılarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Varlığınız, gayretli ve fedakar çalışmalarınızla güven duyuyor, huzur buluyoruz.

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2020, 20:49