Çorum sokakları onlara emanet

FATİH BATTAR

Çorum sokaklarının "Gece Kartalları" hem polisle birlikte devriye yaparak mahallelerin güvenliğini sağlıyor hem de Emniyet Teşkilatı’na büyük güç katıyor.

1990 yılında kaldırılan, OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile geri dönen bekçiler, Çorum sokaklarında yeniden göreve başladı.

Polisle aynı yetkiye sahip olan bekçiler, Çorum’da akşamları şehrin dört bir yanına dağılarak hem mahallelerde hem de caddelerde polisle birlikte güvenliği sağlıyor.

Eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan 65 bekçi, Çorum sokak ve caddelerinde polislerle birlikte devriye yaparak mahallelerin güvenliğini sağlıyor.

Mahalle ve belirli noktalarda güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Çorum’a 65 çarşı ve mahalle bekçisi görevlendirildi. 40 gün süren eğitimleri başarıyla tamamlayan 65 bekçi, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenen sokak ve mevkilerde gece saatlerinde görev yapıyor ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis etmek için devriye atıyor.

Çorum’da devriye görevindeyken çevredeki evleri, işyerleri ve araçları gözetleyen şüpheli şahısları gördükleri zaman durdurup GBT kontrol eden Gece Kartalları, şahıs hakkında herhangi bir yakalama, suç unsuru yoksa şahsı uğurluyor, şahıs için bir arama kaydı varsa ilgili ekiplere anons geçiyor.

Ekipler gelene kadar şahsı muhafaza altında tutan Gece Kartalları, herhangi bir suçla karşılaştığında öncelikle ilgili ekiplere bilgi anons geçiyoruz, ardından olaya müdahale ediyor. Herhangi bir suç unsuru varsa suç aleti ve şüpheli şahısları muhafaza altına alan bekçiler, şahsı ekiplere teslim ediyor.

GÜNEŞİN BATIŞI İLE GÖREV BAŞLIYOR

Güneşin batışı ile birlikte Çorum sokaklarında görülen bekçiler, güneşin doğuşuna kadar görevlerinin başında devriye atmaya devam ediyor.

Genel kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmayan acele ve zaruri hallerdeki, genel kolluk kuvvetlerine yardım yönünden ve mahalle sakinlerinin istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından görevleri bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, asayişin ve güvenliğin sağlanmasına büyük katkıda bulunuyor.

ASAYİŞ OLAYLARINDA AZALMA

İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Çorum’da bekçilerin göreve başlaması ile birlikte asayiş olaylarında azalma olduğu öğrenildi. Çorum’da bekçilerin polislerle birlikte gece devriyesi yapmaya başlamasının ardından hırsızlık, dolandırıcılık, cinayet, adam yaralama olaylarında azalma olduğu öğrenildi.

30 BEKÇİ DAHA ALINACAK

Çorum’da 2019 yılında bekçilerin sayısının artması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı illerin bekçi kadrosu verilerine göre 2019 yılında Çorum’da 30 bekçinin daha alınacağı gelen bilgiler arasında.

BEKÇİLERİN YETKİLERİ

Emniyet teşkilatı içerisinde polis ve bekçinin görev ve yetki olarak hiçbir farkı yok. Bekçiler de polisler gibi aynı yetkilerle donatıldı. Görevli oldukları alanda kişi ve araç durdurma, kimlik sorma, üst ve araç araması yapma, şartlar oluşmuşsa yakalama, buna bağlı olarak yine şartlar oluşmuşsa fiziki güç kullanma ve her türlü zor kullanma araçlarından faydalanma yetkileri var. Bu yetkilere bağlı olarak da görevli oldukları alanlarda kendilerine verilen adli ve idari görevleri yerine getirerek suçları önleme ve meydana gelen olaylarda da suçluları yakalama görevleri var.