Çorum tarımına destek sözü

Tarım Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Çorum'un bazı tarım projelerine destek sözü verdi.

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Tarım Orman Bakanlığı bürokratları ile çeşitli konularda görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Yapılan görüşmelerde Çorum tarımına büyük oranda fayda sağlayacak yeni projelerini yetkilere aktararak destek istedi.

İlk olarak, hastalıktan ari köyler oluşturmak, damızlık hayvan satış borsası oluşturmak, sertifikalı tohum üretimi, sorteksli tohum eleme tesisinin kurulması, Çorum’da küçükbaş hayvancılık merkezinin oluşturulması, hastalıktan ari damızlık düve merkezinin oluşturulması, yem bitkileri ekim ve üretimi, , büyükbaş hayvan ıslahı, mera projeleri başlıkları adı altındaki projeler Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’a sunuldu. Bakan Yardımcısı Tunç, Çorum'daki proje üretkenliğini takdirle karşıladığını ve böyle hareket edildiği sürece Çorum çiftçisinin yeni projeler ile karşılaşacağını gözlemlediğini kaydetti.

Tunç, “Bakanlık olarak bu heyecanı ve potansiyeli Çorum'da görüyorum. Her türlü desteği vereceğiz ve projeleri takip edeceğiz.”dedi.

Sarı, daha sonra Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş’u ziyaret ederek Çorum’un hayvancılıkla ilgili çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Müdür Erdurmuş, Çorum'da Ari işletmeler ile ilgili son 2 yılda yapılan çalışmalar ve artıştan memnuniyet verici olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)