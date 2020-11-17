Çorum Teksas’a döndü

FATİH BATTAR

Çorum’da asayiş olaylarında yaşanan artış endişe verici bir boyuta ulaştı. Türkiye’nin en huzurlu illeri arasında gösterilen Çorum’da, son dönemde yaşanan asayiş olaylarına dikkat çeken vatandaşlar emniyet uygulamalarının hız kesmeden sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiler.

4-5 yıl öncesinde Türkiye’nin en huzurlu kentlerinden biri olarak gösterilen Çorum’da asayiş olayları artış gösterdi.

Suç oranının arttığı Çorum’da, silahlanma hızı endişe verici boyutlara ulaştı.

Son günlerde hemen hemen her gün bir silahlı çatışma yaşandığı Çorum’da, suç işleme yaşı da 14-15 yaşına kadar düşmüş durumda. 14-15 yaşındaki gençler ellerinde pompalı tüfekle cadde de çok rahat gezebiliyor ve birilerini vurabiliyor.

Emniyet’in verilerine göre Çorum’da 2020 yılında ilk 7 ayda 5 bin 123 asayiş olayı meydana geldi. Adli olaylara konu olan, aramalarda ele geçirilen delici ve kesici aletlerde bir yıl öncesine oranla yüzde 50 artarken, gençlerin ilgi gösterdiği kuru sıkı tabanca, kelebek, muşta gibi suç aletlerinde suç işleme oranında %60’lara varan artış söz konusu.

Çorum’da yine emniyet verilene göre 2020 yılının ilk 7 ayında ateşli silahlarla meydana gelen asayiş olaylarında 128 şahıs yakalanırken, ateşli silah ve kesici aletle kasten yaralama olaylarını gerçekleştiren 53 şahıs olaylarda kullandıkları suç aleti 42 silah ile birlikte yakalandı. Olaylarda 25 şüpheli ise adli mercilerce tutuklandı.

Mart ayında çıkan Koronavirüs ile sokağa çıkma yasağının da etkisiyle asayiş olaylarında azalma gösterse de, Haziran ayı itibariyle normale dönüş ile birlikte asayiş olaylarında yeniden artış başladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2020, 18:34