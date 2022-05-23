Çorum, Tokat ve Sivas'tan sonra bir ilde daha can aldı!

Çorum, Tokat ve Sivas'tan sonra Malatya'da da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından bir genç hayatını kaybetti.

Malatya'da kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki Eray Tatlı toprağa verildi.

İddiaya göre Eray Tatlı, ateşinin çıkması üzerine önce Doğanşehir Devlet Hastanesine, ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vücudundaki kene çıkartılan Eray Tatlı, durumu ağırlaşınca İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen Eray Tatlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Doğanşehir ilçesine getirilen talihsiz genç Kurucaova mezarlığında toprağa verildi.