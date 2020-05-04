Çorum TOKİ'nin kura tarihi belli oldu

FATİH AKBAŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirilen “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesinde kura tarihleri belli oldu.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projesi kapsamında Çorum il merkezi ile Uğurludağ ve Oğuzlar’da inşa edilecek konutların kura tarihleri açıklandı.

İl merkezinde yapılacak 250 konutun kuraları 8 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’da, Uğurludağ’da inşa edilecek 150 konutun kurası 6 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’da, Oğuzlar’da yapılacak olan 100 konutun kurası ise 7 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da çekilecek.

Kuralar TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.