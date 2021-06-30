Çorum traktör kazalarında 11.sırada

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, son zamanlarda artan traktör kazalarına ilişkin bir açıklama yaparak, kazalara karşı vatandaşları uyardı.

Yapılan açıklamaya göre Çorum traktör sayısında Türkiye’de 14.sırada yer alırken, traktör kazalarında ise 11.sırada yer aldı.

Özellikle hasat döneminde biçerdöver ve traktör kazalarında çok ciddi artış yaşandığı Çorum’da Jandarma Trafik Denetim ekipleri denetimleri sıklaştırırken, kaza sonrası yaralanma ve ölümlerin kabin ve robs demiri olmadığından kaynaklandığı belirtildi.

Konu ile ilgili Jandarma Komutanlığı’ndan şu açıklama yapıldı;

“2020 yılı istatistiklerine göre ülke genelinde bulunan (1.958.727) adet tescilli traktörden (42.291) adedi ilimizde bulunmakta olup, ülke genelinde tescilli traktör sayısında Çorum ili 14’ üncü sırada yer almaktadır. İlimizde bulunan toplam taşıtın %24’ ünü traktörler oluşturmaktadır. Traktör kazalarının ülke genelinde en çok meydana geldiği iller arasında Çorum 11’ inci sırada yer almaktadır. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan ilimizde yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere trafik kazalarında traktör ve tarım araçlarının önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir.

Meydana gelen traktör kazaları incelendiğinde, kazaya karışan traktör sürücülerinin çoğunlukla genç tecrübesiz ya da refleksleri azalmış yaşı ilerlemiş sürücüler olduğu, traktörlerin kullanım amacı dışında kullanılarak imkan ve kabiliyetlerine uygun kullanılmadığı, traktörlerin düzenli bakım ve muayenelerinin yaptırılmadığı, traktörlerde yeterli ışık donanımı ve yansıtıcı (reflektör) gibi donanımların eksik olduğu, kaza sonrası ölüm ve yaralanmaların ise “ Kabin ve Robs Demiri ” olmayan traktörlerin devrilmesi sonucu traktör altında kalınmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Bölgemizde hasat döneminin başlamasıyla traktörlerin ve biçerdöverlerin karayollarında kullanımı artığından Çorum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timlerince traktör ve biçerdöver denetimlerine ağırlık verilmiştir. Özellikle hasat döneminde yoğun olarak görüldükleri karayollarında, eksik güvenlik donanımı ve tehlikeli şekilde yük yükleme nedeniyle büyük tehlike oluşturan traktör ve biçerdöverlerin oluşturduğu kazaları en aza indirmek amacıyla Jandarma Trafik Timlerimizce çiftçilerimiz, hasat zamanı tarlada, köylerde ve karayolunda ikaz edilerek alınacak tedbirler hakkında bilgilendirilmektedir."