Çorum TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği Çorum'da bulunan ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıttı.

İhtiyaç sahibi aileleri tespit eden Türkiye Gençlik Vakfı İl Temsilciliği kapı kapı dolaşarak gıda paketlerini ailelere teslim etti.

TÜGVA İl Temsilcisi Enes Kayabaşı konu hakkında yaptığı açıklamada, “Vakfımıza gönül veren kardeşlerimiz ile beraber şehrimizde yaşayan ailelerimizi tespit edip bu zor kış günlerinde yaralarına biraz da olsa merhem olmak için gıda paketi dağıtımı gerçekleştirdik. Bizler sadece aracıyız eğer bu soğuk kış gününde ailelerimize ufak da olsa merhem olabildiysek hamdolsun”dedi. (Haber Merkezi)