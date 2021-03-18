‘Çorum Turbo’ GARAJ’da

RECEP MEBET

Garaj Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi bünyesinde faaliyet gösteren ‘Çorum Turbo Revizyon Merkezi’ kısa sürede büyük bir başarıya imza atarak hizmet ağını genişletti.

Turbo motorlu binek ve ticari araçlara yönelik olarak hayata geçirdikleri revizyon atölyesini tanıtan firma yetkilisi Kadir Ceylan, “Çorum’da bir ilke imza atmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra Çorum’un içinde olduğu bölgenin tek turbo revizyon merkezi konumunda olduklarını vurgulayan Ceylan, “Son teknoloji ürünü cihazlarla donattığımız atölyemizde tüm turbo sistemlerinin bakım ve yenileme işlemlerini gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

TURBO REVİZYONUNA İLGİ BÜYÜK

Alanında uzman bir kadro ile teknik servis hizmeti sunduklarını dile getiren Kadir Ceylan, turbo revizyonu çalışmalarına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Turbo revizyonunun faydalarından bahseden Ceylan, “Zamanla yıpranan turbo parçalarını revize ederek yenileyip kullanım ömrünü uzatıyoruz. Böylece ekonomiye katkı sağlayarak araç sahiplerini büyük masraflardan kurtarıyoruz” diye konuştu.

Marka ve model farketmeksizin tüm turbo revizyonlarında 6 ay ya da 20 bin kilometre (hangisi önce dolarsa) garanti güvencesi sunduklarını hatırlatan Ceylan, detaylı bilgi almak isteyenleri Garaj Otomotiv’e davet etti.

Tüm motorlu taşıtların periyodik bakım ve onarımlarını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Ceylan, detaylı bilgi almak isteyen araç sahiplerinin 0536 671 11 53 ve 0533 381 08 85 numaralı iletişim hatlarından randevu alabileceklerini sözlerine ekledi.

“Aracınızın markası ne olursa olsun, tercihiniz Garaj Otomotiv olsun” diyen Ceylan, bakım ve onarım yaptırmak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede faaliyet gösteren Garaj Otomotiv’e beklediklerini ifade etti. (ADVERTORİAL)

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 19:08