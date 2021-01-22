‘Çorum turizmde gerekli tüm değerlere sahip’

‘İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması’ toplantısında konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, yatırımcıların dikkatini Çorum'a çekmek için kentte turizm alanı veya turizm merkezi ilan edilerek yatırımların Çorum'a yönlendirilmesi konusunda destek gerektiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından ‘GoTurkey’ üzerinden illerin dünyaya tanıtılması için başlatılan ‘İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması’ toplantısı Çorum’da düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, geçtiğimiz Salı günü Çorum Belediyesi Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya; İlçe Kaymakamları, İl Müdürlükleri, Belediyeler, Meslek Birlikleri Temsilcileri, otelciler ve seyahat acenteleri yetkilileri katıldı.

‘ÇORUM TURİZMDE GEREKLİ TÜM DEĞERLERE SAHİP’

Toplantının açış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum’un, kültür turizminin önemli merkezlerinden biri olma konusunda gerekli tüm değerlere sahip olduğunu, kültür turizmi içerisinde yer alan Çorum’un tüm zenginlikleri birlikte değerlendirilerek kuzey ve güney (Hitit Yolu-Gastronomi Yolu) ana aksı oluşturulduğunu, yeni destinasyonlar oluşturmak için de gerekli altyapı çalışmalarına başlandığını söyledi. Bakanlığın 2023 turizm hedefleri doğrultusunda illerin yürüteceği çalışmaların daha önce belirlendiğini, bu yönde 2020 yılında Çorum'da sektör temsilcileri ve paydaşlarla koordineli bir şekilde çalışarak elde edilen verilerin Bakanlık bünyesinde 2019 yılında kurulan TGA ile paylaşıldığını belirten il Müdürü Şengül, bu sürecin ikinci adımı olarak bu organizasyonun gerçekleştiğini ve bu toplantının ileride yapılacak çalışmaların altyapısını oluşturacağını dile getirdi.

‘YATIRIMCILAR ÇORUM’A YÖNLENDİRİLMELİ’

Toplantıda konuşan Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel de, Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin Bakanlık tarafından güçlendirilmesi gerektiğini, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmasının tanıtım ve turizmin geliştirilmesi çalışmalarında daha kolay kaynak elde edilmesinin, Türkiye’nin ve Çorum’un uluslararası tanıtımının yapılmasında ve geliştirmesinde önemli rolü olduğunu söyledi.

Bu tür toplantıların ve çalıştayların önemli olduğunu ancak bunun sahaya yansıtılması gerektiğini söyleyen Vali Yardımcısı Recep Yüksel, yatırımcıların dikkatini Çorum’a çekmek için Çorum’da turizm alanı veya turizm merkezi ilan edilerek yatırımların Çorum'a yönlendirilmesi konusunda destek gerektiğini belirtti. Ayrıca, Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmediği için Turizm Altyapı Hizmet Birliği kurulamadığını da kaydeden Vali Yardımcısı Yüksel, Bakanlık ve Ajanstan destek talep etti.

TGA İş Ürün Etkinlik Turistik Ürün Geliştirme Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ise, Gastronomi Müdürü Burcu Gezeroğlu ve İç Anadolu Bölge Tanıtım Sorumlusu Furkan Terzi, ajansın çalışmaları, illere verilen destekler, Çorum'un tarihi, turistik alanları ile yemeklerinin tanıtılması ve kente turist çekilmesi kapsamında neler yapılacağı konusunda katılımcılara sunum yaptılar.

Toplantıda, paydaşlara iş birliği modelinin geliştirilmesi ve ilin uluslararası ölçekli tanıtılması amacıyla atılacak adımlar hakkında bilgi verilerek, katılımcıların soru, görüş ve önerileri alındı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021, 18:43