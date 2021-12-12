Çorum turizmi nereye gidiyor?

HABER/ YORUM:FATİH BATTAR

Tarih ve kültür şehri Çorum, turizmde dibe vurdu. Turizmde istediği atağı bir türlü yapamayan Çorum, pandeminin başladığı ve kapanmanın yaşandığı 2020 yılının bile gerisinde kaldı.

Edinilen bilgilere göre pandemiye rağmen 2020 yılında 45 bin turisti ağırlayan Çorum'un, bu sene bu rakamın da altında kalarak, 30 bin seviyesinde olduğu ifade ediliyor. Her ne kadar bu rakamları resmi olarak teyit ettiremediysek de, elde mevcut rakamlar değerlendirildiğinde Çorum turizminin gerilediği kanaati yaygınlaşıyor.

Dünyanın merkezi, Hititlerin başkenti, tarih ve turizm cenneti Çorum, bu avantajlarını, özelliklerini yeterince değerlendiremiyor.

Sahabelerimizden Hititler'e, Çorum mutfağından Kargı yaylalarına, İskilip'ten sadrazamlar şehri Osmancık'a kadar her yeri tarih kokan bu şehir, her yıl turizm ve turist sayısında kan kaybetmeye devam ediyor.

Havaalanı ve demiryolu bulunmayan, turizm yatırımlarında da istediğini alamayan Çorum, turist sayısında bölge iller arasında geride kaldı.

Çorum Belediyesi'nin turizm konusunda şehir içinde projeleri heyecan verici ama turist çekmeye yeterli mi onu da projeler bitince göreceğiz. Yatırımların eksikliğinin turist sayısını da etkilediği bir gerçek. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Boğazköy ve Alacahöyük gibi yerler 10 yıldır yerinde sayıyor. Pandemi evet turist sayısını etkiledi ama pandemiden önce de Çorum'un durumu ortadaydı. Ağırlıklı olarak müze ve Boğazköy ziyareti turist sayısı olarak gösteriliyordu. Yani Çorum'da bir kişi müzeye gitse bile turist olarak kayıtlara geçiyordu. Kısaca kendimizi kandırıyoruz. Çorum'un turizmde alacağı daha çok yol var. Çorum bir Amasya, Samsun gibi turizmi kenti olamadı ama bu olamayacağı anlamına da gelmiyor. Yetkililerin Çorum'un kalkınmasını sağlayacak en önemli unsurlardan birisinin, sahip olduğu kültürel miras olduğunu unutmayarak turizm ve turist konusuna el atması tüm Çorum halkının beklentisi.

PROJELERE NE OLDU?

Çorum'un turizmde son yıllardaki en önemli projesi olarak görülen Hitit Köyü projesi maalesef yarım kaldı. Araya pandeminin de girmesiyle proje olduğu gibi kaldı. Oysa Hitit köyü projesi 2016 yılında Hititlerin başkenti Hattuşa'ya gelen turistlerin konaklaması ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla hayata geçirilecek ve Çorum'un turizm ciddi katkı sağlaması bekleniyordu. Ne yazık ki proje tamamlanamadı. Beklentimiz projenin bir an önce projenin tamamlanarak hizmete sunulması.

Çorum'un turizmde diğer heyecan verici projesi ise Gölpınar Hitit Barajı rekreasyon projesi idi. Projeyle Alacahöyük'te 3260 yıllık Antik Hitit Barajı iyileştirilerek, Hitit yaşamı canlandırılacaktı. Bu projede yarım kaldı.

Kısacası eldeki heyecan verici turizm projeleri tamamlanamadığı için turizmde istediğimizi alamıyoruz. Bu da Çorum ekonomisine olumsuz olarak yansıyor.

Turizm konusunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tanıtım metaryalleri ve broşürler dışında etkin rol alamıyor.

Çorum'un bilboardlarda ya da tanıtım günlerinde adının geçmesinin Çorum turizmine ne kadar katkı sağlayacağı tartışılabilir. Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görev tanımı belki sadece buna müsade ediyor olabilir ama eskiden turistik bölgelerde çeşitli etkinlikler düzenlenir ve etkinlikler büyük bir katılımla coşkuyla geçerdi. Bu sene turizmde istediğimizi alamadık, alamadığımız gibi geri gittik. 2022 yılında pandeminin etkisinin azalmasıyla şenlikli projelerin yeniden canlandırılması gerekiyor.

Turizmde kan kaybeden Çorum'un Proje ve yeni yatırımlarla tekrar canlanması için toplumun tüm kesimlerinin el ele vererek, Çorum'u ayağa kaldırması çabasında olması kaçınılmaz bir çare olarak karşımızda duruyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2021, 22:30