‘Çorum turizmine ciddi katkı sağlayacağız’

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, 9-15 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Vakıflar Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Vakıflarda çalışmanın en önemli kriterinin bu işi gönüllü olarak yapmak olduğunu belirtti.

Vakıf 19’da bir araya gelen tüm mütevelli heyeti üyelerinin maddi ve manevi tüm katkılarını hiçbir beklentileri olmadan gönüllülük esasına göre yaptıklarını kaydeden Alper Bilan, “Vakıflar koruyucu, kollayıcı, destekleyici ve arşivleme görevlerinin olması yanında, adına faaliyetler yürüttükleri illerinin sorunlarına, kültürel zenginliklerine de sahip çıkmalıdırlar. Son dönemlerdeki ekonomik problemler nedeni ile öğrenci bursları konusunda vakıf üyelerimizin verdiği destekler dışında diğer kişilerden çok fazla destek alamamaktayız. Oysaki eğitimleri boyunca çocuklarımıza vereceğimiz destekler son derece önem arz etmektedir. İkinci bir sorunda yapılan etkinliklere kentte yaşayanları ilgisinin zayıf olmasıdır. Eğer bu kentte yaşayanlar kendi kültürlerine sahip çıkmazsa kentin tanıtılması çok zor olacaktır”dedi.

Bir önemli probleminde aslında sanayiden sonra en büyük gelir kaynağı olacak turizm sektörünün ihmal edilmesi olduğunu kaydeden Bilan, “Çok değerli bir turizm altyapısı olmasına ve vakfımızın da son dönemde yaptığı tanıtım faaliyetlerine rağmen kentimize gelen turist sayısında bir artış maalesef olmamıştır. Vakıf 19 olarak yeni başlayacağımız ‘Hititler Okullarda Projesi’ ile turizm sektörüne ciddi bir katkı sağlamayı düşünüyoruz. Bu konuda ilgililerinde daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Çorum’u Çorumlulara tanıtmak mutlaka gerekiyor ama eğer turist bekliyorsak mutlaka hedef guruplar üzerinde dışa yönelik çalışmalar yapmalıyız. Diğer problemde kalacak yer sorunu, temizlik sorunu ve hava alanı, tren yolu gibi ulaşım araçlarının olmayışıdır. Maalesef bu güne kadar açıklamaların ötesinde bu konularda bir gelişme olmamıştır. Bu durum turizmin gelişmesini ciddi şekilde engellemektedir. Tarım İl Müdürlüğünün kırsal turizm ve turizm imkanları ile ilgili olarak halkı ve yatırımcıları bilgilendirmesi gerekmektedir. Bu konuda ciddi hibe destekleri vardır. Vakıf 19 olarak gördüğümüz problemleri ifade etmeye devam edeceğiz. Bu sorunlar kaldırıldığında birçok insan Çorum ilini ziyaret etmek için sabırsızlanıyor. Vakfımızın çalışmaları sonrasında Türkiye çapında ciddi teklifler almaktayız. Yapılan çalışmaların sonucunu almak son derece mutluluk verici, Türkiye genelinde ki farklı sivil toplum örgütleri ile yapılacak ortak çalışmalar İlimizin tanıtımına büyük katkılar sağlayacaktır. Çorum halkının ve tanıtımdan sorumlu kurum ve kuruluşların daha fazla katkısı ile çok daha güzel işlere imza atabilme potansiyeli şu an mevcuttur. Bu temennilerle Vakıf Haftasını kutluyorum giderek artacağına inandığım desteklerinizle Rabbim bizlere bu kente daha iyi hizmet etmeyi nasip etsin”şeklinde kaydetti.

Alper Bilan, ayrıca Vakıflar Haftası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan programa katılarak Vakıf 19’u temsil ettiğini de belirtti. (Haber Merkezi)