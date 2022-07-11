Çorum'u bu arabayla temsil edecekler

Teknofest 2022 hazırlıklarını sürdüren TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl yapılacak Teknofest 2022 yarışmasında okulumuzu temsil edecek olan ÇOROBOT takımının, ‘Sanayide Dijital Teknolojiler Temel Seviye’ ile ‘Sanayide Dijital Teknolojiler İleri Seviye’ ve ‘Liseler Arası Elektrikli Araç’ kategorilerinde ön tasarım ve teknik tasarım raporlarından yüksek puan alarak üç başvurusu da kabul edildi. Başvurularda %100 başarı sağlayan TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri finallerde şehrimizi temsil etmeye hak kazandı.

TOBB-OSB Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde Teknofest hazırlıklarını sürdüren öğrenciler 19-23 Temmuz 2022 tarihinde İzmit Körfez’de yapılacak “Liseler Arası Elektrikli Araç” kategorisinde, 5-7 Ağustos 2022’de de Trabzon’da yapılacak “Sanayide Dijital Teknolojiler” kategorisinde temel ve ileri seviyede finallerde boy gösterecek.