Çorum'un 70 yıllık rüyası gerçek oluyor

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da, adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'de sarp kayalıklar ile uçurum arasındaki kara yolunda yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen dev tünellerde 780 metrelik ilerleme sağlandı.

Çorum'u Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlamasının yanı sıra Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının önemli bir parçasını oluşturan yolun kısaltılması ve kolayca aşılabilmesi için Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında bir yıl önce başlayan çalışmalar devam ediyor.

Büyük bölümü sarp kayalıklar ile uçurum arasında yer alan yaklaşık 9 kilometrelik yolda uzunlukları bin 409, bin 197 ve bin 578 metre olmak üzere üç tünel yapılacak.

T1, T2 ve T3 adıyla üç ayrı tünelin inşa edildiği bölgede bugüne kadar 780 metrelik ilerleme sağlandı. Ekiplerin hummalı çalışma yürüttüğü bölgede tüneller arasında geçişi sağlayacak menfez inşaatları da sürüyor.

Yaklaşık 570 milyon liralık yatırım tutarına sahip olan ve yapım ihalesini kazanan firma tarafından çalışmalarına geçen yıl ağustos ayında başlanan tünel inşaatlarının 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

Adını yol üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim, tünel çalışmalarının tamamlanmasının ardından hem sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak hem de ulaşım daha rahat ve konforlu hale gelecek.

- "Sürücülerimiz zaman ve yakıttan kazanımlar elde edecek"

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, AA muhabirine, Kırkdilim'deki çalışmaların bitmesini heyecanla beklediklerini, tünellerin yapılmasıyla sürücülerin ve trafiğin rahatlayacağını söyledi.

Kırkdilim tünellerinin kuzeyi İç Anadolu ve güneye bağlayan önemli bir geçiş noktası olduğuna işaret eden Şahin, "Ayrıca Çorum'un İstanbul bağlantı yolu. 2021 yılında bitirileceği söyleniyor. Tüneller bittiğinde sürücülerimiz çok rahatlayacak, zaman ve yakıttan kazanımlar elde edecek. Cumhuriyet tarihinde tek kalemde Çorum'a yapılan en büyük yatırım." dedi.

Kırkdilim'in yanı sıra Ortaköy, Osmancık, Mecitözü, Uğurludağ yollarında da çalışma yapıldığını belirten Şahin, "Çorum'un gelişimine katkısı olacak. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere valimize, milletvekillerimize, siyasilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Mevcut Kırkdilim yolunun 1950'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlandığını aktaran Şahin, "Buradaki yoldan önce kullanılan eski yol halen aktif. Bir viraj bitmeden başka bir viraj geliyor. Bu yol 1950'li yıllara kadar kullanılıyor. 2008-2011 yıllarında Kırkdilim'deki yol genişletme çalışmaları başladığı zaman da eski yol kullanılmıştı. Eski yol da imkanlar ölçüsünde asfaltlanarak nostaljik bir güzergah olarak kullanılabilir." diye konuştu.

Coğrafi yapısı nedeniyle çok müdahale edilemeyen ve ulaşımın uzun yıllarca düşük standartlı yolla sağlandığı Kırkdilim'deki ilk çalışmalar, 2008 yılında başlatılmıştı.

Proje çalışmalarının 3 yıl sürdüğü, 205 metre yüksekliğindeki yamaçlara iş makinelerinin 3 ayda çıkabildiği yol, zorlu çalışmanın ardından genişletilerek trafiğe açılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2019, 19:15