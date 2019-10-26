Çorum'un daha fazla yatırım alması için çalışacağız"

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un sanayi, tarım ve turizm alanında bölgenin yıldızı olacak potansiyele sahip olduğunu belirterek, "İlimizin bu alanlarda daha fazla yatırım alabilmesi için önümüzdeki yaklaşık 4 yıl boyunca gece-gündüz çalışacağız." dedi.

Erol Kavuncu, kentteki bir restoranda medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündemi değerlendirdi.

Çorum'da bir çok devlet yatırımının devam ettiğini hatırlatan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Sanayi alanında ilimize yeni teşvikler kazandırmaya gayret ediyoruz. Tarım konusunda ise yeni sulanabilir tarım araziyi 200 bin dönümün üzerine çıkartacağız. Turizm konusunda ise ilimiz sınırları içerisinde yer alan Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa ve diğer ören yerlerine daha fazla turist gelmesi için ulaşım başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmalarını hayata geçirmemiz gerekiyor."

Kavuncu, Çorum'un potansiyelini geliştirmesi için demir yolu ve hava alanına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Gerek demir yolu, gerekse hava alanı konusunda girişimlerimiz devam ediyor. İlimizin sanayisinin kalkınması, gelişmesi için bu iki yatırımı da önemsiyoruz. Sanayimiz rüşdünü ispat etti. Bundan sonraki süreçte Kocaeli, Kayseri gibi illeri sanayi alanında kendimize rakip görmeliyiz. Bunun da yolu hava alanı ve demir yolundan geçiyor." diye konuştu.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de toplantı sonunda Kavuncu'ya yerel medyanın sorun ve taleplerini içeren dosya verdi.

(AA)