Çorum'un en büyüğü yine Ulukavak

FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistiklerine göre Çorum’un en büyük mahallesi 61 bin 764 nüfusu ile yine Ulukavak oldu.

Geçtiğimiz yıl Bayat’ın da Çorum’un mahalleleri arasına katılması ile birlikte Çorum’da mahalle sayısı 15’e çıkmıştı. 15 mahalle arasında nüfusu en fazla mahalle Ulukavak olurken, en az mahalle ise 88 nüfusu ile Bayat oldu.

ULUKAVAK 6 İL, 191 İLÇEDEN DAHA BÜYÜK

2021 yılı sonu itibariyle Çorum’un en büyük mahallesi olan Ulukavak, Türkiye’nin 6 il ve 191 ilçesinden daha fazla nüfusa sahip. Ulukavak Mahallesi 32 bin 65 mahalle bulunan Türkiye genelinde ilk 50 mahalle arasında yer aldı. Çorum’daki bütün ilçe merkezlerinden daha büyük olan Ulukavak Mahallesi, 4 büyük ilçe dışındaki bütün ilçelerin nüfusunun toplamından daha fazla nüfusa sahip. Ulukavak’ı 46 bin 832 ile Bahçelievler, 41 bin 796 ile Gülabibey, 29 bin 400 ile Buharaevler, 25 bin 282 ile Üçtutlar, 19 bin 182 ile Kale, 16 bin 125 ile Mimar Sinan, 6 bin 933 ile Yavruturna, 5 bin 764 ile Karakeçili, 4 bin 962 ile Akkent, 3 bin 160 ile Çepni, 2 bin 842 ile Kunduzhan, 1 934 ile Çöplü, 1 330 ile Yeniyol ve son olarak 88 nüfusu ile Bayat izledi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2022, 21:08