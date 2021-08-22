'Çorum'un en önemli sorunu işsizlik'

FATİH BATTAR

2 günlük bir program kapsamında Çorum'a gelen İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Çorum'un en önemli sorununun işsizlik ve ulaşım olduğunu söyledi.

2 gün boyunca ilçe ziyaretleri gerçekleştiren Sunat, Çorum'da Havuzbaşı Restoran'da bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

Bayat, İskilip ve Oğuzlar İlçelerinde yaptıkları gezileri değerlendiren Sunat, Çorum’un ihracat rakamlarının ithalatın üzerinde olan ender şehirlerden biri olduğunu ancak buna rağmen gerekli devlet yatırımlarını ve desteğini alamadığını ifade etti. Kültür, turizm ve tarihi değerler açısından da son derece önemli bir şehir olan Çorum’un turizmde hak ettiği yeri alamadığını belirten Sunat, ilçelerde kuraklığın hakim olduğunu, sulamada gereken yatırımlar yapılamadığı için arazilerin susuz kaldığını aktardı.

DEMİRYOLUNUN AKIBETİ NE OLDU?

Çorum'un en büyük beklentisi olan havalanı ve demiryolu ile ilgili de kısa bir açıklama yapan Sunat; "Çorum'un havalanı ve demiryolu yolu ihtiyacı ile ilgili mecliste soru önergesi verdik. Verilen cevabı tüm Çorum gördü. Çorum'da havaalanı zor görürsünüz manasında bir şeyler dediler. Demiryolu ise 2020 yılında etüt projesi yapılacak dediler. Pandemi girdiği için akıbeti ne oldu bilinmiyor." dedi

Konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Sunat, şunları söyledi;

“Türkiye, 2 yıldır pandemi sorunu ile mücadele ediyor. Ancak bu süreçte gerek aşılama, gerek hijyen konusunda gereken adımlar atılamadı, istenen düzeye ulaşılamadı. Ülkemizde birçok bölgede depremler, yangınlar, sel gibi afetler yaşanıyor. Yöneticiler geçmişten ders alarak geleceğe hazırlanamıyor. Artık Türkiye’nin afetlere daha hızlı ve etkin müdahale etmesi gerekiyor. Geçen yıl Samandağı ve İzmir yangınlarından ders almayan hükümet, bu yıl Akdeniz bölgesinde yaşanan yangınlarla daha fazla alanın yanmasına neden oldu. Yangın söndürme uçağımız halen yok. Artık aklımızı başımıza devşirmemiz gerekiyor. Mesele bu ucube, hantal sistemden kaynaklanıyor. Türkiye artık bu sistemi taşıyamıyor. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme ihtiyaç var. Konuşan, üreten, paylaşan, barışan bir Türkiye istiyoruz. Sınırlarımız delik deşik oldu. Ülkemize büyük bir mülteci akını var. Ancak yarın bize bir şey olursa gidecek ülkemiz maalesef yok.

Bizler bu ülkeyi yönetmeye talibiz ve kadrolarımızla hazırız. Ülkemizin iyi olması için yollardayız”

Toplantıda İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İlçe Başkanları, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcıları ile parti yöneticileri de hazır bulundu.