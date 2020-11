Çorum'un her yerine kız kesici kasis getiriliyor

Belediye, şehrin genelinde trafik kazalarını önlemek ve trafiği rahatlamak amacıyla hız kesici kasis çalışması yaptı.

Çorum Belediyesi, araçların hız limitlerine uyması ve yayaların yaya geçitlerinden daha güvenli geçişini sağlamak amacıyla şehrin birçok noktasında hız kesici kasis uygulaması yapmaya devam ediyor. Hız limitine uymayan araçların yaya ve diğer araçların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atmasını engellemek için birçok noktada kasis çalışması yaptıklarını dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Bizim için vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin ötesindedir. Trafiğin tehlikeli olabileceği noktaları tespit ederek asfalt malzemeden ve standartlara uygun hız kesici kasisleri buralara hızlı bir şekilde yaptık.” dedi. Cengiz Topel Caddesi-Esnaf Evleri Cami önü, Küçük Abdullah Caddesi Kavşağı, Kıbrıs Caddesi Kavşağı, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Cemilbey Caddesi-Hasanpaşa Göğüs Hastanesi önü, Eşref Hoca Caddesi, Milli Eğitim Müdürlüğü Kavşağı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Selçuk Caddesi, Kapaklı 1. Cadde ve Varinli Caddesi’nde yeni hız kesici kasis çalışması yaptıklarını belirten Başkan Yardımcısı Candan, başka noktalarda da bu çalışmalara devam edeceklerini dile getirerek zamanla yıpranan eski kasislerin de onarımlarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.