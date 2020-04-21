Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çorum'un il oluşunun 96.yılını kutladı. Bilecek Belediye Başkanı Semih Şahin, Çorum'un il oluşunun 96.yılını tebrik ederek, Çorum halkına selamlarını gönderdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a bir kutlama mesajı gönderen Şahin; "Kardeşliğin ve huzurun şehri Çorum'un il oluşunun 96'ncı yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Çorum'un ülkemizin gücüne güç katar hale gelmesinde emeği geçe Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşların başta olmak üzere, tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu güzel ve özel gün vesilesiyle Çorum'a, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik'ten sevgilerimizi ileterek; Belediye Başkanımız Halil ibrahim Aşgın'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Ülkemizin geçtiĝi bu zorlu günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancımı belirtiyor, Çorumlu vatandaşlarımıza sağlıklı günler temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da Bilecek Belediye Başkanı Semih Şahin'e teşekkür ederek; "Diriliş, kuruluş ve kurtuluş şehri Bilecik’e, Bilecikli kardeşlerimize ve il oluşumuzun 96. yılını tebrik etme nezaketini gösteren Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin'e barış, kardeşlik ve huzurun şehri Çorum’dan en kalbi teşekkür ve selamlarımızı gönderiyoruz." dedi

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2020, 14:52