Çorum'un il oluşunun 97.yılını kutladı

Çorum'un il oluşunun 97.yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Vali Mustafa Çiftçi; "Topraklarında 7.000 yıl boyunca birçok kültürü ve yerleşimi barındıran, her dönemde tarih sahnesinde rol alan İlimiz Çorum, gerek yollar üzerindeki merkezi konumu, gerekse her köşesindeki farklı coğrafik özellikleri ile tarihin ilk dönemlerinden itibaren kadim bir yerleşim merkezi olmuştur." dedi

11. yüzyılın ortalarından sonra Çorum ve havalisinin Türk hâkimiyetine girdiğini belirten Çiftçi; "Çorum ve çevresi uzun yıllar Danişmendlilerin hâkimiyetinde kalmış, 1398 yılında Osmanlı idaresine girmiştir. Çorum, Osmanlı idaresi döneminde nüfus, fiziki yapı ve ekonomik yönden gelişmiş, 1456 yılında idari kademedeki yeri vilayet (Osmanlı döneminde nahiye) olarak belirtilmiştir. 1836’da ise sancak statüsüne yükseltilmiştir. Kadim medeniyetler şehri Çorum, Cumhuriyet dönemi ile birlikte 20 Nisan 1924 tarihinde ilk kez il statüsüne kavuşmuştur. Çorum’un il oluşunun 97. yılını tebrik ediyor, tüm Çorumlu hemşerilerimin nice yıllar boyunca bu aziz topraklar üzerinde bereketle, huzurla, sağlıkla hayat sürmelerini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı