Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum’da 1999 yılında mantar üretimine başlayan Duran Serttaş'a ait Hitit mantar işletmesini ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre; Çorum'un ilk ve tek kompost üreticisi olan Hitit mantar Tolamehmet köyünde üretim yapıyor.

Mantar üretiminin vazgeçilmez üretim materyali olan kompost üreticisi olan firma, teknolojisini kendi tasarlayarak günden güne yenilenerek kültür mantarı ve istiridye mantarı üretimini de yapıyor. Mantar satışını ise Karadeniz Bölgesi ve yurtdışında Gürcistan’a gerçekleştiriyor.

Kompost üretimi yaparak yurtiçi ve yurtdışına satış yapan firma yoğun talebi karşılamakta zorlanıyor.

Ürettiği kültür mantarlarının bir kısmını Gürcistan'a ihraç ediliyor. Firmanın üretim kapasitesi yıllık 3000 ton kompost ve 150 ton kültür mantarı ve istiridye mantarı. ürettiği kompost yurt içinde yoğun bir şekilde talep görüyor. İşletmede 8 kişi istihdam edilirken, zaman zaman bu sayı geçici çalışanlarla 15'e çıkıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022, 17:54