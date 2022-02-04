FATİH BATTAR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Çorum'un nüfusu 526 bine düştü. Geçtiğimiz yıl 530 bin olan Çorum nüfusu bu yıl 3 bin 484 kişi azalarak 526 bine düştü.

TUİK 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı.

Türkiye nüfusu Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

MERKEZ NÜFUS 539 KİŞİ AZALDI

Çorum nüfusu her yıl kan kaybetmeye devam ediyor. 2000 yılında 567 bine kadar yükselen Çorum nüfusu, 2021 yılında 526 bine kadar düştü. Açıklanan verilere göre nüfusu etkileyen havaalanı, hızlı tren gibi ulaşım ağlarının bulunmadığı Çorum'da geçtiğimiz yıl 299 bin 315 olan merkez nüfus, bu yıl 519 kişi azalarak 298 bin 796'ya düştü.

Çorum'da bir önceki yıla göre nüfus artış hız binde eksi 1,4'ten binde eksi 7,3'e düştü. Nüfus yoğunluğuna oranla Çorum'da kilometrekareye 26 düşüyor.

2 İLÇENİN NÜFUSU ARTTI

İlçelerde ise geçtiğimiz yıla oranla nüfusta düşüş sürüyor. 14 ilçeden sadece 2 tanesinin nüfusu artarken, 12 ilçenin nüfusu azaldı. Nüfusu artan iki ilçe ise Sungurlu ve Osmancık oldu. Sungurlu'nun nüfusu geçtiğimiz yIl 47 bin 890 iken bu yıl 48 bin 28'e yükseldi. Osmancık'ta ise geçtiğimiz yıl 43 bin 183 olan nüfus bu yıl 43 bin 634 oldu.

İŞTE İLÇE NÜFUSLARI:

Alaca 30 bin 592

Bayat 15 bin 199

Boğazkale 3 bin 628

Dodurga 5 bin 413

İskilip 30 bin 22

Kargı 15 bin 334

Laçin 4 bin 289

Mecitözü 14 bin 191

Oğuzlar 4 bin 894

Ortaköy 6 bin 425

Osmancık 43 bin 634

Sungurlu 48 bin 28

Uğurludağ 5 bin 837

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 11:24