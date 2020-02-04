Çorum'un nüfusu 530 bin oldu

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi İstatistiklerine göre 2019 yılında Çorum'da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 5 bin 619 kişi azalarak 530 bin 864 kişi oldu.

Çorum merkez ilçesinin nüfusu (köyler hariç) 2018 yılında 263 bin 895 iken 2019 yılında 3 bin 137 kişi artarak 267 bin 32 kişi oldu. Çorum’da sadece 1 ilçenin nüfusu artarken, 13 ilçenin nüfusları azaldı.

Çorum genelinde il ve ilçe merkezlerinde oturan kişi sayısı 1 518 kişi artarken, belde ve köylerde oturan kişi sayısı 7 bin 137 kişi azaldı.

ÇORUM’UN ORTALAMA YAŞI 37.7

Çorum’da 2018 yılında 37,1 olan ortanca yaş 2019 yılında 37,7’ye yükseldi. Ortanca yaş erkeklerde 36,8, kadınlarda 38,7 oldu. Ülkemizde 2018 yılında 32 olan ortanca yaş 2019 yılında 34.2’ye yükseldi.

ÇORUM’UN %65’İ 15-64 YAŞ ARASINDA

Çorum’da 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfus 2018 yılına göre 4 bin 715 kişi azalarak 347 bin 860 olarak gerçekleşti. 0-14 yaş grubundaki nüfus 2018 yılına göre 3 bin 343 kişi azalarak 103 bin 165 kişi olarak gerçekleşti. 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus ise 2018 yılına göre 2 bin 439 kişi artarak 79 bin 839 kişi olarak gerçekleşti.

Çorum'da erkek nüfusun oranı % 49,6 (263 354 kişi), kadın nüfusun oranı ise %50,4 (267 510 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

2019 yılında Çorum'un yıllık nüfus artış hızı binde -10,5 olarak gerçekleşti.

2018 yılında binde 15,1 olan Çorum'un yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde -10,5 oldu.

Türkiye'nin yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında binde 14,7 iken, 2019 yılında binde 13,9 oldu. 2019 yılında 81 ilden; 54 ilin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 27 ilin nüfusu azaldı.

NÜFUS ARTIŞ HIZINDA 69.SIRADAYIZ

Çorum binde -10,5 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 69'uncu sırada yer aldı.

Türkiye nüfusunun %0,64'ü Çorum'da ikamet ediyor. Türkiye nüfusunun %18,66'sının ikamet ettiği 15 milyon 519 bin 267 nüfuslu İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi. Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Çorum 530 864 kişilik nüfusla 42'inci sırada yer almıştır. Çorum'da kilometrekareye 41 kişi düştü.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi. Bu sayı Çorum'da 41 kişi iken, İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

NÜFUSU EN ÇOK AZALAN UĞURLUDAĞ OLDU

14 ilçede en çok nüfusu azalan ilçe 1 836 ile Uğurludağ olurken, Uğurludağ’ı 1 627 ile Ortaköy, 924 kişi ile Sungurlu izledi.