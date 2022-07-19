Çorum'un yerli markası Karadeniz bölge birincisi oldu

KOSGEB 2021 yılı Türkiye geneli “İşletme Değerlendirme Raporu” sonuçları açıklandı. Buna göre Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Ganik Şekerleme firması Karadeniz Bölgesi 1.si oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan Türkiye İşletme Değerlendirme Raporu’na göre, 2021 yılı şekerleme sektöründe ürün satışları ve işletmede çalışan prim gün sayısına göre Ganik Şekerleme firmasının Karadeniz Bölgesinde 1., ülke genelinde ise ilk sıralarda yer aldı.

KOSGEB İl Müdürü Yusuf Yıldız, işletmeyi ziyaret ederek kazanılan başarıdan dolayı firma yöneticilerine teşekkür ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan raporu Ganik Firması Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sarıarslan’a takdim etti.

KOSGEB raporu hakkında değerlendirmede bulunan Selim Sarıarslan, “1953 yılından bu zamana kadar sektörün içerisindeyiz. Bir insan ömrü kadar bu işe emek verdik. Kalite, lezzet, aroma ve çeşit için ürün geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarını önemsedik. Kaliteli hammadde kullanarak kaliteli ürün elde edebildik. Kendi çocuklarımıza ve torunlarımıza yediremeyeceğimiz hiçbir ürünü piyasaya vermedik. İnsanların sağlıklı beslenmesini hedefleyerek sofralardaki yerimizi aldık. Ürünlerimizle ulaştığımız her sofrada kalite ve uygun fiyat politikamız sayesinde kalıcı olduk. Hiçbir zaman durmadık, hem kendimizle hem de rakiplerimizle yarıştık. Kosgep verileri ve araştırmaları sonucun da sektörümüzde Karadeniz Bölgesinde 1. olduğumuzu öğrendik”dedi.

‘AR-GE VE ÜR-GE ÇALIŞMALARINI ÖNEMSİYORUZ’

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarını önemsediklerinin altını çizen Sarıarslan, “İnsanların beslenme alışkanlıklarında değişimler yaşanıyor raflardan ürün tercihinde görsellikle beraber artık kalite de aranıyor. Özellikle gençler bu işleri çok iyi takip ediyor. Bu nedenle hedef kitlemizin beklentilerini ve tercih nedenlerini çok dikkatli gözlemliyoruz. Onların dengeli ve sağlıklı beslenmeleri açısından ürünlerimizde yapay malzeme kullanmıyoruz. Çorum bölgesinde yetişen özellikle de organik çevre şartlarında üretilen meyveleri tercih ediyoruz. Bunun farkını da ürünlerimizin tat ve aromalarına yansıdığında görüyoruz. Lezzetlerimizle daha fazla kişi tanışsın diye çok küçük kâr marjlarını tercih ediyor, kanaatkâr davranarak sürümden kazanmaya çalışıyoruz. Değişen piyasa şartlarında bu zaman kadar ulaştığımız sofralardan ayrı kalmak istemiyor, müşterilerimizin her zaman yanında olmayı düşünüyoruz. Zira bizim özverili çalışmalarımız kadar müşterilerimizin bize güveni sayesinde markalaştığımızı biliyoruz. Onlara karşı minnet ve şükran duygularımızı her zaman koruyoruz. Başarıya giden yolda çalışanlarımızla birlikte ekip olduğumuzu biliyoruz. İşimizin başında duruyor tüm süreci yakinen takip ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışanlarımızı mağdur etmemeye özen gösteriyoruz. Üretimde bizimle aynı heyecanı taşıyan hiçbir personelimizin işine son vermiyoruz. Maliyetlerimizin artmasına rağmen işçi çıkarmıyor veya üretimi düşürmüyoruz. Üretim makinalarımızı modernleştiriyor, yeni ürünlerle market raflarını zenginleştiriyoruz. Ganik marka kalitesini hep koruyor, ürün lezzeti ve uygun fiyat politikasından ödün vermiyoruz. Önümüzdeki süreçte makine parkurumuzda yaptığımız ilave değişikliklerle birlikte yurtdışı pazarlarına daha fazla ve farklı çeşitlilikte ürünler gönderebileceğiz. Böylelikle KOSGEB verilerine göre ulaştığımız bölge birinciliği yanında gelecekte ülke genelinde de birinci olmayı ve o konumda sürekli kalmayı hedefliyoruz. KOSGEB tarafından tescillenen başarımızı öncelikle çalışma arkadaşlarımız başta olmak üzere bayilerimizle ve ürünlerimizin kalitesine güvenerek sofralarına taşıyan tüm halkımızla paylaşmak istiyoruz. Gelecek yıllarda bölge birinciliğimizi sürekli kılmayı, ülke genelinde başarılarımızı daha üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. İlimize daha fazla istihdam sağlamayı, ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı yapmayı, Ganik kalite ve lezzetini daha fazla sofraya taşıyarak daha fazla insanımızın ürünlerimizle tanışmasını istiyoruz. KOSGEB personelini de böylesi teşvik edici çalışmalarından dolayı kutluyoruz”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2022, 18:08