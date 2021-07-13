Çorum vaka sayısı en çok azalan iller arasında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Açıklanan tabloya göre Çorum'da vaka sayısı 100 binde 37'ye geriledi.

Geçtiğimiz hafta 100 binde 60 olan vaka sayımız bu hafta yarı yarıya azalarak 100 binde 37 oldu. Vali Mustafa Çiftçi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çorum'da son 10 günde virüse bağlı ölümlerin olmadığını açıklamıştı. Çorum'da günlük vaka sayısı da 25'in altına düştü. Vaka sayısındaki düşüş sevindirirken, Çorum vaka sayısı en yüksek 28 il içinde yer aldı.

Bakan Koca; "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." dedi

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, en az vaka Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 19:38