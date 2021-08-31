Çorum Valiliği: ‘Haberler gerçeği yansıtmıyor’

Çorum Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde millet ittifakının temsilcilerine protokol sırasında yer verilmediği iddialarına açıklık getirdi.

Konuya ilişkin Valilik’ten yapılan açıklama şöyle:

“İlimiz basınında; 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Valiliğimiz tarafından düzenlenen kutlama töreninde millet ittifakına mensup partilerin temsilcilerine protokol sırasında yer verilmediği, Valilik tarafından İYİ Parti’nin yok sayıldığı haberleri gündeme getirilmiştir. Yapılan haberler gerçeği yansıtmamakta olup; 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Programı’na tüm protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları, meslek oda ve birlikleri ile halkımız davet edilmiştir.

Kadeş Barış Meydanı’nda saat 10.30’da gerçekleştirilen kutlama programının bir düzen ve ahenk içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla, A protokol listesinde yer alan kişilere ve Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilerin il başkanlarına gönderilen resmi davete ek olarak, 29 Ağustos 2021 tarihinde kendileri ile irtibat kurulmuş ve söz konusu törene katılım durumları sorulmuştur. Törene katılacağını beyan eden tüm katılımcılarımıza, Valiliğimiz Protokol Listesine uygun olarak en ön sırada şeref tribününde sandalye ayrılmış, isimlik açılmıştır. Ayrıca tören alanında katılımcı ve misafirlerin yerlerini rahatça bulabilmeleri için mihmandar personel görevlendirilmiştir.

Tören alanında şeref tribünün en ön sırasına 19 protokol üyesi, 2 de şehit ailesi ile gazi ve ailesine olmak üzere 21 sandalye yerleştirilmiştir.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’ya da tören alanında ön sırada yer ayrılmış ve isimlik açılmıştır. Ancak Özsaçmacı’nın hemen yanında oturması planlanan şehit ailesi, çocuğunu Özsaçmacı’ya ait yere oturtmuş ve bu yüzden isimliğin önü kapanmıştır.

Tören alanına gelen Özsaçmacı ismini göremeyince tepki göstermiştir. Görevli personelimiz tarafından kendisine şeref tribününde en ön sırada yer ayrıldığı ve isimlik açıldığı, yerinin gösterilmek üzere yardımcı olunmak istendiği ısrarla belirtildiği halde tören alanını terk etmiştir.

Ayrıca yapılan haberlerde yer alan, Çorum Milletvekili Tufan Köse ve CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız’a da yer ayrılmadığı, yapılan itiraz neticesinde yer ayrıldığı iddiası da gerçeği yansıtmamakta olup, her iki misafirimiz Valiliğimizce düzenlenen tüm programlara katılmış ve kutlama töreninde de şeref tribününde kendilerine önceden ayrılan yerlere oturmuşlardır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."