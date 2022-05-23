Çorum ve bölgenin 5 yıllık geleceği planlanacak

FATİH BATTAR

Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesi’ne hizmet veren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2024-2028 Bölge Planı hazırlıklarına başladı.

OKA bu kapsamda destek programları, proje ve faaliyetleri için temel oluşturacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bölge planları hazırlama kılavuzuna göre yürütülecek olan çalışmalar kapsamında, öncelikle OKA uzmanlarından oluşan Bölge Planı Koordinasyon Ekibi ve Tematik Çalışma Grupları kuruldu.

7 Nisan’da Amasya’da gerçekleştirilen ilk koordinasyon toplantısında çalışma takvimi, temalar, süreç planlaması ve görev paylaşımı konularını değerlendirildi. 21 Nisan’daki ikinci koordinasyon toplantısında ise kılavuz ve uzmanların görüş ve önerileri göz önüne alınarak hazırlık süreci yol haritası netleştirildi.

2022 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Orta Karadeniz Bölge Planı (2024-2028) taslağı çalışmaları; önümüzdeki dönemde veri toplama, mevcut durum analizleri, il çalıştayları ve saha ziyaretleri ile yoğun bir şekilde devam edecek.

Bölgedeki kamu kesimi, özel sektör, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 24 Mayıs’ta Tokat’ta başlayacak il çalıştayları, 25 Mayıs’ta Amasya’da, 26 Mayıs’ta Çorum’da ve 31 Mayıs’ta Samsun’da gerçekleştirilecek.

Katılımcı bir yaklaşımla yürütülecek çalışmalar kapsamında bölgenin vizyonunu belirlemek amacıyla oluşturulan 'Dış Paydaş Anketi' süreç boyunca OKA’nın kurumsal internet sitesinde katılıma açık olacak.

Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 15:42