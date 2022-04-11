Çorum ve Çankırı hariç bütün illerin müdürleri değişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda kapsamlı bir defterdar ataması yapıldı. Çankırı ve Çorum dışında bütün illerin defterdarları değişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre Çorum İl Defterdarı Durak Sercan görevine devam edecek.

Yayımlanan kararda 75 ilin defterdarı değişirken, pek çok bürokrat görevden alındı. Türkiye Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır atanırken, Hazine ve Maliye Bakanlığında Antalya, Bartın, Denizli, Ordu ve Gaziantep defterdarları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereği görevlerinden alındı.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022, 17:30