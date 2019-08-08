Çorum ve ilçelerine hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı’nca Çorum merkez ve ilçelerine çeşitli branşlarda uzman hekim, ilçelere ise diş hekimi ataması yapıldı.

AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’ın verdiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı 2019 yılı 2. Dönem ilk defa ve yeniden atama kurası sonucu Boğazkale, Sungurlu, Mecitözü ve Alaça İlçe Devlet Hastaneleri’ne Diş Hekimi atandı.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ise KBB Uzmanı, Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, Göğüs Cerrahisi Uzmanı, Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne de tabip atandı.