Çorum yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Çorum’da yağışlı havanın etkisine giriyor. Çorum’da Pazartesi gününe kadar yağışlı havanın etkisinin göstermesi bekleniyor.

Türkiye’de yarın sabah saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkede, halen güneydoğu kesimleri üzerinde etkili olan yağışlı sisteme ilave olarak yarın sabah saatlerinden itibaren Batı bölgelerden başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü akşam saatlerine kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, genellikle yağmur, hafta sonunda İç ve Doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, Cuma günü batı bölgelerden başlayarak yağışla azalacağı, ancak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.