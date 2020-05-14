Çorum yatırımda ilk 5’te

Türkiye’nin çeşitli kırsal alanlarında yaşayan 1988 kadın girişimci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle 1,5 milyar liralık yatırım yaptı.

İller bazında incelendiğinde en fazla yatırım 63,4 milyon lirayla Konya’daki kadın yatırımcılar tarafından yapıldı. Konya’yı 61,4 milyon lirayla Uşak, 57, 7 milyon TL ile Samsun, 50,1 milyon TL ile Denizli ve 32,5 milyon TL ile Çorum takip ederek ilk 5 sırayı paylaşıyor.

Avrupa Birliği’nin (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla hazırladığı Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı kapsamındaki 42 ilde yaşayan kadınlar, TKDK’ya çeşitli sektörlerde proje başvurusu yaptı. Uygun bulunan projelerin başvuru sahipleri yatırımlarını tamamlayarak ülke ekonomisine kazandırdı. TKDK, kadın yatırımcılara bugüne kadar toplam 764 milyon lira hibe ödedi. Projesi onaylanan ve sözleşme imzalanan 438 kadın girişimci ise yatırımlarını tamamlamasının ardından hibelerini alacak.

EN FAZLA YATIRIM TIBBİ AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE

Kadın girişimciler sektörel bazda en çok 918 proje sayısıyla tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği için başvuru yaptı. Tıbbi aromatik bitkileri izleyen arıcılık, süt hayvancılığı, besi tavukçuluğu ve kırsal turizm en çok yatırım yapılan ilk 5 sektör içerisinde yer alıyor.

10 PROJEDEN 1'İ KADIN YATIRIMCILARA AİT

TKDK’nın kuruluşundan bugüne kadar desteklediği her 10 projeden 1’ini kadınlar tarafından yapılan yatırımlar oluşturuyor.

IPARD Programı’yla, kadınların mesleki kapasitelerinin yükseltilerek kadın istihdamının arttırılması amaçlanıyor. Proje başvurularının incelenme sürecinde kadın girişimcilere ilave puan verilip projenin onaylanmasında pozitif ayrımcılık uygulanarak, sıralama listesinde öne çıkması sağlanıyor.

42 İL DESTEKLEME KAPSAMINDA

TKDK’nın desteklemeleri kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir bulunuyor. (Haber Merkezi)