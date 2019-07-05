Çorum yerli otomobile talip olmalı

HABER/YORUM

EROL TAŞKAN

Çorum'da zirveye çıkan Volkswagen yatırımı heyecanı, yatırımın Bulgaristan'a kaydığı yönündeki yoğun kulis haberleriyle sarsıldı. Cumhurbaşkanlığı kulis çevrelerinden edinilen bilgilere göre Volkswagen yetkilileri tarafından istenen ayrıcalıkların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "kabul edilemez tavizler" olarak değerlendirdiği öğrenildi. Olur da Volkswagen yatırımı Bulgaristan'a giderse ülkemizin ve şehrimizin canı sağolsun. Çorum'da yaşanan bu heyecanımızı kaybetmeden, oluşturulacak özel bir platformla yerli otomobile talip olmalıyız.



Türkiye Otomobil Girişim Gurubu (TOGG) çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir yıl içerisinde yatırımın başlaması planlanıyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın kaptanlığında süren çalışmalar, dünyaca ünlü Türk Mühendis Akın Aydemir'in iki yıllık sözleşmesinin bitip Türkiye'ye dönmesi, ilgili çevreleri heyecanlandırdı. Türkiye'yi dünya otomobil sektöründe temsil eden az sayıdaki mühendislerden olan Akın Aydemir'in, üretimin başına geçmesi bekleniyor.

Buradan hareketle gelelim Çorum'a. Çorum heyecanlı, Çorum marifetli, Çorum gelecek vaad ediyor. Bunların hepsi Çorum açısından çok değerli koz, çok kıymetli hazine, yılların birikimi olan sermayesidir. Har vurup harman savurmadan, şarjöre sürdüğümüz mermilerimizi boş hedeflere atıp tüketmeden, doğru, azimli ve inandığı hayalin peşinden koşan insanlardan oluşturacağımız kıymetli bir platformla, hazırlığımızı bugünden yapıp, adeta akademik tez hazırlar gibi yol haritamızı çizerek, Bismillah deyip yola çıkmalıyız.



Belki Volkswavgen'in iknası zordu, ama yerli otomobil yetkililerini ikna etmek imkansız değil. Bunun için Çorum'un tüm dinamikleri harekete geçmeli, sen-ben demeden biz nidasıyla sefere çıkmalı.

Burada en önemli unsur, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konunun aktarılması olacaktır. Tüm bunları yaparken, Neden Çorum? sorusuna çok iyi cevap verilmeli, bunun için de bilindik klasik ifadelerden öte, Çorum'u anlatan çok detaylı bir rapor hazırlanmalı. Bu rapor ki, OSB başta olmak üzere Çorum'da yer alan sanayimizin istatistikleriyle boğulmuş, Çorum'un nüfusu ve coğrafyasını özetleyen çalakalem hazırlanmış olmamalı. İşin uzmanlarınca ve uzun bir süre üzerinde çalışılarak hazırlanmış uluslararası formatta bir rapor olmalı.



Bu çalışmayı takip edecek guruptaki tüm insanlar başta olmak üzere, bu şehrin yöneticileri ve siyasileri bu meseleyi ayağının altına basamak yapıp boyunu uzatma derdinden öte, bu meseleyi kıymetli bir taç gibi başında taşımaya kavletmeli. Bu yatırımı isteyen-istemeyen neviinden sakıncalı ve gereksiz bir ayrıştırmaya girmeksizin, isimlerin üzerinde değil meselenin üzerinde yoğunlaşmalıyız.

Varsa aramızdaki ufak tefek kırgınlıkları bir kenara bırakıp, armudun sapı-üzümün çöpü demeksizin el ele vererek kenetlenmeliyiz. Ben Çorum'un bu ruha, bu heyecana ve bu kararlılığa sahip olduğuna yürekten inanıyorum.

Ve bu hayal başarıldığı gün, hepimizin gözü aydın olacak. İşte o zaman nur topu gibi devasa bir yatırım Çorum'u varmak istediği hedefe ulaştıracak. Ve işte o gün bu meseleye omuz veren, inanan, katkı sunup bu değirmene taş değil de su atanların isimleri hem gönüllerde hem de tarihin altın sayfalarında yer alacak.



Bize düşen işin başında isimleri gönüllere kazımaya çalışmak yerine, sabırla sonunu bekleyip isimleri gönüllerine kazıyacak olan Çorumlular'ın vefasına ve kadirşinaslığına güvenmek olacak.

Hadi olur ya, yerli otomobil yatırımı konusunda elimiz boşa çıkarsa, karalar bağlayıp ağıtlar yakmadan tek yürek olup Çorum'un meselelerine kardeşçe koşturmuş olmanın mutluluğunu ve onurunu yaşarız. "Çorum kendine yakışanı yaptı, birlik olup meselesine sahip çıktı." diyerek, bu huzurun gururunu yaşarız.