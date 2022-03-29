Çorum Yeşilay’dan gençler için dev adım

MURAT ÇETİN

Yeşilay Çorum Şubesi, gençler için edv bir adım atarak “10 Bin Yeşilcan, 10 Bin Yeşilcanan” sloganıyla Türkiye’nin en büyük projesini Çorum’da başlattı.

Proje kapsamında Çorum’da 10 bin öğrenciye sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı ve sigara konusunda eğitimler verilecek.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi’nin de katkı verdiği “10 Bin Yeşilcan, 10 Bin Yeşilcanan” projesi Yeşilay’ın sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla ilgili Türkiye genelinde yaptığı en büyük proje olacak. Proje ile öğrencilerin Yeşilay ile tanışmaları, bundan sonraki hayatlarında bağımlılıktan uzak kalmaları, sigara dumanından kendilerini korumaları, sağlıklı beslenmeleri ve teknoloji bağımlılığından kurtulmaları amaçlanıyor.

Projenin açılış programı Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılışa öğrencilerin yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve İl Özel Genel Sekreteri Recep Çıplak katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı konuşmada bu projeyle 10 bin öğrenciye ulaşılacağını söyledi. Bağımlılıkla mücadelenin yanı sıra sağlıklı yaşam konusunda da eğitimlerin verileceğini ifade eden Aşgın, “Bu projeler Çorum Belediyesi olarak bizleri çok heyecanlandırıyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sağlıklı bir nesle sahip olmaları için bu projeyi Çorum Belediyesi olarak destekliyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder de yaptığı açıklamada proje hakkında bilgi verdi. Yeşilay’ın sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla ilgili yaptığı en büyük proje olduğunu vurgulayan Ejder, Çorum’da ilkokul dördüncü sınıflarda eğitim gören 10 bin kişiye ulaşacaklarını açıkladı. Belediye, Valilik ve Hitit Üniversitesi’nin katkılarıyla projenin başladığını belirten Ejder “Haftanın iki günü Çorum Belediyesi Buhara Kültür Merkezi’nde çocuklara sağlıklı yaşam, teknoloji bağımlılığı ve sigara konusunda sunum yapılarak spor etkinliği gerçekleşecek. Bir yıl içerisinde 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Ejder proje hakkında şunları söyledi, “Başkanımızın dediği gibi projemiz kendi alanında Türkiye’de yapılmış en büyük projedir. Çorum’a da zaten bu yakışır. Proje kapsamında bir yıl içinde Çorum’da 10 bin 4. sınıf öğrencisine ulaşılacak. Belediyemiz otobüsleri ile Buhara Gençlik Merkezi’ne gelecek olan haftada iki gün 100’er öğrencimiz önce Sağlıklı Yaşam, Teknoloji Bağımlılığı ve Sigara-pasif içicilik konularında bilgilendirilecekler.

Sunumun ardından grup ikiye bölünüp spor salonunda eğlenceli parkur müzik eşliğinde egzersiz bowling masa tenisi aktiviteleri yapılacak. Bu aktivitelerde Belediyemiz Spor antrenörleri ile birlikte Hitit Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri de görev yapacaklar. Öğrencilerimize dağıtılan stikerleri evlerinin diş kapılarına yapıştırmaları istenecek. Bu stikerlarda çocuklarımızın sağlığı için evde balkon dahil sigara içilmemesi tavsiye ediliyor.

Ayrıca Il Özel İdaremiz ve Belediyemiz çocuklarımıza süt ikram ederek sağlıklı yaşama vurgu yapacaklar. Yeşilay tarafından öğrencilerimize sırt çantası hediye edilerek bundan sonraki yaşamlarında birer Yeşilay Gönüllüsü olmaları istenecek. Çocuklarımız İl Özel İdaresi araçları ile okullarına gönderilecekler. Proje okulların açık olduğu günlerde yıl boyu devam edecek.Projemize destek olan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Daha sağlıklı bir nesil için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Öğrenciler eğitimlerin ardından Buhara Kültür Merkezi’nde spor, bowling ve masa tenisi etkinliklerine katıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri de öğrencilerle birlikte spor yaptı.

Öğrencilere ayrıca süt ikramı yapılarak sırt çantası hediye edildi.