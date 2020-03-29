HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Çorum Havaalanı beklentisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevden alınmasıyla birlikte, "Çorum yine kadersiz mi kalacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Havaalanı konusunda en somut adım ve müjde olarak kabul edilen Turhan'ın verdiği sözlerin, Bakanlık'ta yapılan değişiklikle birlikte askıda kalmaması, devlette devamlılık esastır ilkesine bağlı kalınarak hayata taşınması için takip edilmesi bekleniyor.

Türkiye'de alışılagelmiş siyaset anlayışına göre, görevinden ayrılan bakanların verdiği sözlerin ya da takip ettiği pek çok yatırımların yeni Bakan'la birlikte, eski Bakan'ın verdiği şahsi sözler kabul edilip rafa kaldırıldığı da olmuştur.

Havaalanı başta olmak üzere Çorum'a dair verilen sözlerin takibini bekleyen kamuoyu, siyasilerin birlik olup verilen sözlerin tozlu rafların arasında kalmaması için samimice çaba göstermesini bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020, 21:45