Çorum yolunda feci kaza

Kırıkkale-Çorum yolunda kontrolden çıkan otomobilin metrelerce takla attığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 karayolunun 52. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ç. idaresindeki 16 ADY 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak hurdaya dönen otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yunus Ç. (35) ile yolculardan Eylül G. (14), Hatice A.(39) ve Bilge A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2021, 18:53