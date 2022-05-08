Çorum yolunda trafik yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini uzatarak ikamet ettikleri şehirlere geri dönmek için yola koyulan vatandaşlar, 43 şehrin geçiş noktasındaki "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Türkiye'nin en kritik kara yolu geçiş güzergahlarından "kilit kavşak" Kırıkkale'de, tatilcilerin geri dönüşü nedeniyle yer yer akıcı yoğunluk yaşanıyor..Ramazan Bayramı tatilini uzatanlar, 43 şehrin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna sebep oldu.

EKİPLER ANINDA MÜDAHADELE EDİYOR

Özellikle Ankara-Samsun D-200 karayolundaki bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, ulaşımın aksamaması için maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

CEZAİ İŞLEM YAPILIYOR

Trafik ekipleri, bölgedeki bazı noktalarda emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

YOĞUNLUĞUN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Kara yolundaki araç trafiği ise dron ile havadan görüntülendi.

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Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2022, 21:30