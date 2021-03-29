Çorum Yumurta’nın yeni yönetimi belirlendi

RECEP MEBET

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş. 35. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

Şirket merkezinde yapılan genel kurula Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Seber ve yönetim kurulu üyeleri ile şirket ortakları katıldı.

Açılış ve yoklama ile başlayan genel kurulda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından divan oluşturuldu.

Osman Öz başkanlığındaki divan heyetinde Mehmet Keskin ve Nedim Altıkardeş katip üye olarak görev aldılar.

Selamlama konuşmaları sonrası gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Yönetim ve denetleme kurulları faaliyet raporlarının okunup ibrasının ardından seçime geçildi.

Yapılan oylama sonucunda yeni Yönetim Kurulu Ahmet Seber, Çorum Yıldırım Tavukçuluk A.Ş., M. Akif Keskin, Yılmaz Bülbül İnşaat Gıda Sanayi Limited Şirketi, Lider Tavukçuluk Limited Şirketi, Kurt Tavukçuluk Limited Şirketi, Yarımca Tavukçuluk Limited Şirketi, Özücan Tarım Limited Şirketi, Kip Gıda Sanayi Limited Şirketi, Başoğlu Hayvancılık Sanayi Limited Şirketi ve Onur Tavukçuluk Limited Şirketi’nden oluştu.

Genel kurul toplantısı, yeni yönetimin tebrik edilmesinin ardından dilek ve temennilerle sona erdi.