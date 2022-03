Çorum ziyareti öncesi Merzifon'da 20 fabrikanın açılışını yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çorum ziyareti öncesi Merzifon OSB Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası'nda düzenlenen "20 Fabrika Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin(KOBİ) tanımını güncellediklerini belirterek, “KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limitini, 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. İş hacimleri genişleyen, ciro ve bilançoları artan işletmelerimiz -bu değişiklikle birlikte tekrar KOBİ statüsü kazanarak- KOBİ desteklerinden faydalanabilecekler” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya'nın Merzifon ilçesinde 20 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı. Bakan Varak törende yaptığı konuşmada, Merzifon OSB’deki 20 yeni fabrika, OSB hizmet binası, kurs merkezi, anaokulu ve caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

2019 yılında burada fabrikaların temellerini attıklarını hatırlatan Varank, “Temennilerde bulunmuştuk. Şimdi bu temennilerin hayata geçtiğini kanlı canlı bir şekilde görmek bizlere gurur veriyor. Yatırım tutarları 5 milyon liradan 150 milyon liraya kadar 20 fabrikanın açılışı için buradayız. Medikalden beyaz eşyaya, tarım aletlerinden hazır giyime toplamda 457 milyon liralık yatırım tutarına sahip bu fabrikalar, bin 557 kardeşimize ekmek kapısı olacak. Ülkemizin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat rotasında yoluna devam etmesinde rol oynayacak. Tabii, bu vesileyle bir teşekkürü de buradaki sanayicimiz, girişimcilerimiz hak ediyor. Ülkemiz üzerindeki tüm dezenformasyonlara, tüm karalamalara rağmen, inançla, aşkla, adanmışlıkla Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan firmalarımızı, girişimcilerimizi, sanayicilerimizi canı gönülden kutluyorum. Göreceksiniz hem sizler hem ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

Son 19 yılda Amasya’daki OSB’lerin altyapı projeleri için 93 milyon lira kredi desteği sağladıklarını açıklayan Varank, “Bakınız bizden önce Amasya’da 2 OSB’de -32 parselde- üretim yapılıyordu, istihdam sayısı sadece 620’ydi. Şimdi bu sayı 4 OSB’de -118 parsele- 8 bin istihdama çıktı” bilgilerini verdi.



Topyekun kalkınma

“Biz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ortaya koyduğumuz Milli Teknoloji Hamlesi ile topyekun kalkınmayı hedefliyoruz” diyen Bakan Varank şöyle devam etti:

“Refahı yurdumuzun tüm sathına yaymanın mücadelesini veriyoruz. İşte bu yüzden sadece İstanbul’un, Ankara’nın, Kocaeli’nin, Bursa’nın veya İzmir’in başarılarıyla övünemeyiz. Kalkınmamızı iller bölgeler üzerinden kurgulayamayız. Eğer ki büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşacaksak bunu hep beraber başaracağız. Batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine tüm illerimizle bunu yapacağız. Amasya’mız ile birlikte ulaşacağız. Bakınız biz salgınla, savaşlarla, krizlerle dünyanın durma noktasına geldiği bir zamanda açılışlardan açılışlara koşuyoruz. Ulaştırmadan tarıma, sağlıktan gıdaya, çevreden sanayiye tüm Türkiye’nin ve Amasya’nın kalkınması için canımızı dişimize takıyoruz. Amasya’ya yapılan bölünmüş yolların, havalimanın, gelişen haberleşme altyapılarının, sağlık hizmetlerinin en yakın şahitleri sizlersiniz.”



“Amasya’ya yakışmıyor”

Günümüzde AR-GE ve inovasyonun rekabetçiliğin en temel teminatı olduğuna dikkat çeken Varank, Amasya’da ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ olmamasını eleştirerek, “Biz bu noktada girişimcilerimizi, sanayicimizi her zaman cesaretlendiriyoruz. Amasyalı sanayicilerimize kapılarımızı ardına kadar açıyoruz. Ancak şunu açık yüreklilikle söylemem gerekiyor: Amasya sanayicilerinin AR-GE konusundaki girişimleri, yaklaşımları istediğimiz seviyede değil. Ben bir hususu sürekli hatırlatıyorum. Bakınız eskimiş, köhne, gelenekselleşmiş yöntemleri unutmak zorundasınız. Her gün; iş süreçlerinde, ürünlerde, pazarlama yöntemlerinde nasıl yenilik yapabilirim diye düşünmelisiniz. Araştırma, geliştirme, yenilikçilik olmadan üç yıl gidersiniz, beş yıl gidersiniz ama sonrasında illaki bir yerde tökezlersiniz. Çok acı ama koskoca Amasya’da maalesef bir ‘teknoloji geliştirme bölgesi’ yok. İşletmelere ait devlet destekli AR-GE merkezi sayısı sadece bir. Tasarım merkezi sayısı da bir. Bu rakamlar inanın Amasya’ya yakışmıyor. Bizim AR-GE noktasında kapsamlı desteklerimiz var. Az önce de söyledim: Bizim kapımız sizlere sonuna kadar açık. Bize gelin, biz sizin bu eksiklerinizi giderelim. Sizlere destek olalım” ifadelerini kullandı.



Çanakkale köprüsü eleştirilerine cevap

Bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Cumhurbaşkanı’nın yanında yer alması gerektiğini vurgulayan Bakan Varank, “Sanayi, AR-GE, girişimcilik, teknoloji konularında bu ülkeyi ileri taşıması gerekiyor. Çünkü günümüzde bir ülkenin itibarı sahip olduğu teknolojisiyle, sanayi altyapısıyla ölçülüyor. Tabii, bu dönemde ekonomide, sanayide bir takım sıkıntılar olduğu hepimizin malumu. Evet, enflasyonist bir ortam var. Bunu zaten Cumhurbaşkanımız da ifade ediyor. Ancak bunların çözümü de emin olun bizde! Dün bir tanesi çıkmış diyor ki 'Çanakkale köprüsünü İstanbullularla İzmirlileri buluşturmak için mi yaptınız. Sanki bizim bu kadar görüşme derdimiz var.' Bu kişiler bir de ülke yönetmenin peşine düşüyorlar. Allah aşkına siz geçmişte olduğu gibi yerli ve milli projelerin önüne takoz olarak mı yöneteceksiniz bu ülkeyi? Bunları söylemekten inanın hicap ediyorum ama bunların gerçekten kalpleri mühürlenmiş, zihinleri bulanmış ve bu halet-i ruhiyenin sonucu olarak da dilleri zehirli bir hale gelmiş. Biz diyoruz ki, bugünler de aşılacak, bugünler de geçecek. Ortaya koyduğumuz ekonomi programı ile Allah’ın izniyle bu zorlu zamanları da atlatacağız. Siz yeter ki bugüne kadar attığınız her adımda sizlerin yanında olmuş Hükümetlerimize güvenmeye devam edin. Yatırımlarınıza devam edin. Hem sizler kazanın hem de ülkemiz kazansın” şeklinde konuştu.



KOBİ müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasının sonunda KOBİ müjdesi vererek, "Sözlerime son vermeden önce işletmelerimizle alakalı önemli bir haberi paylaşmak istiyorum. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yani KOBİ’lerin tanımını güncelledik. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limitini, 125 milyon liradan 250 milyon liraya çıkardık. İş hacimleri genişleyen, ciro ve bilançoları artan işletmelerimiz -bu değişiklikle birlikte tekrar KOBİ statüsü kazanarak- KOBİ desteklerinden faydalanabilecekler" açıklamasında bulundu.

Konuşmasının ardından Bakan Varank’a, Amasya Valisi Mustafa Masatlı tarafından Amasya elması hediye edildi.

Daha sonra kurdele kesilerek 20 fabrikanın toplu açılışı yapıldı. Açılıştan sonra Orman Haftası sebebiyle bölgedeki alana 6 bin 500 fidan dikildi.

(İHA)