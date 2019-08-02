Çorum’a 111 sağlık personeli ataması

Sağlık Bakanlığı 2019/4 KPSS sonuçlarına göre Çorum'a 111 sağlık personelinin atamasını yaptı.



AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum merkez, İskilip, Osmancık, Alaca, Bayat, Kargı Sungurlu, Uğurludağ, Ortaköy, Mecitözü, Oğuzlar ve Dodurga ilçe hastaneleri, bazı ilçelere bağlı köylerin sağlık evleri, toplum sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerine toplam 111 sağlık personeli ataması gerçekleştirildiği açıkladı.



Sağlık personellerinin dağılımı ise ebe, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pisikolog, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni olarak yapıldı.

İlçe ve köylerin dışında merkez Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ortopedi, patolojik anatomi, elektronörofizyoloji, fizik tedavi branşlarında sağlık teknikeri, fizyoterapist ve hemşire atandı. (Haber Merkezi)