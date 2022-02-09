‘Çorum’a 12 baraj, 3 gölet kazandırdık’

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çorum’da son 19 yılda yapılan ve devam eden DSİ yatırımları hakkında açıklama yaptı.

Genel Müdür Yıldız, “Çorum’umuza son 19 yılda devasa su yapıları inşa ederek aziz milletimizin istifadesine sunduk. Çorum’un münbit topraklarını su ile buluşturmak için yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir.” dedi.

Çorum’da yaptıkları çalışmaların ayrıntılarına da değinen Yıldız, “Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 19 yılda Çorum’da inşa edilen 17 sulama tesisi ile 174 bin dekarın üzerinde zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Çorum’da topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 131 milyon TL ilave zirai gelir artışı sağladık.

120 BİN 880 DEKAR ARAZİDE İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çorum’umuz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 7 adet sulama tesisi inşaatı şu anda devam ediyor. Bu sulama tesislerinin inşaatının tamamlanması ile toplam 120 bin 880 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup bu tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Çorum zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır.” diye konuştu.

İç Anadolu’nun ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Çorum’da ziraatın daha da gelişmesi için son 19 yılda kente 113 adet tesis ile 2 milyar 694 milyon TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Çorum’da son 19 yılda 12 baraj ve 3 gölet inşa ettik.

‘İNŞAATI DEVAM EDEN 4 BARAJ İLE ÇORUMLU ÇİFTÇİMİZ KALKINACAK’

Diğer taraftan Çorumlu vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Çorum’un su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Bu kapsamda 4 barajın yapım çalışmaları devam etmektedir.

‘ÇORUM’DA TAŞKIN RİSKİNİ AZALTIYORUZ’

Ayrıca; Çorum ilinde taşkın riskini azaltmak için son 19 yılda tamamlanan 41 adet taşkın koruma tesisi ile 43 yerleşim yeri ve bin 350 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir.

‘TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ İLE TOPRAĞIMIZ DAHAKIYMETLİ’

Son 19 yılda, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında Çorum’da toplam 436 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Çorum ilinde 38 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile toprağımız daha kıymetli ve daha verimli olmaktadır.

Çorum’da son 19 yılda işletmeye aldığımız, toplam kurulu gücü 370,26 MW olan 5 adet Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi ile yıllık 1,24 milyar kWh enerji üretimi sağlıyoruz.

Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi. (Haber Merkezi)