Çorum’a 92 sağlık personeli alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak 32 bin yeni sağlık personeli alımının 14 bininin İŞ-KUR üzerinden yapılacağını söyledi.

Bugün başlayan başvurular koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece elektronik ortamdan yapılacak. Çorum’a ise 57 temizlik görevlisi, 30 güvenlik görevlisi, 5 de sağlık personeli alınacak. Başvurular 30 Mart tarihine kadar sürecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDAN ALINACAK

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞ-KUR birimlerine gelmeden başvurularını e-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler” dedi.

FİZİKEN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Bakan Selçuk koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

Başvuru için tıklayın https://www.iskur.gov.tr/

Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2020, 15:04