‘Çorum’a atcılığı sevdireceğiz’

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve binicilik sporunda Türkiye’nin sayılı tesislerinden birisi olan Binicilik Tesisi, kapılarını gazetemize açtı.

Yaklaşık bir ay sonra misafir kabulüne başlayacak tesis hakkında Atahan Atlı Spor kurucularından Burhan Demigan ve Binicilik Eğitmeni Sefa Çengelci, bilgi verdi.

Bir ay içinde tesisin tamamen faaliyete geçeceğini ve misafir kabulune başlayacaklarını aktaran Demigan, şu anda bir kaç atın geldiğini ancak bir ay içinde 35’e yakın Midilli, Ponya, Arap, İngiliz, Freyzen, Haflinger cinsi at ile Çorum halkının hizmetinde olacaklarını söyledi.

Demigan, tesiste 3500 m2 kapalı maneji ile profesyonel eğiticiler eşliğinde İngiliz ve Arap atlarıyla düz koşu, konkurhipik, dresaj ve lonj eğitimi vereceklerini söyledi.

DOĞA TUTKUNLARI İÇİN ATLI SAFARİ

Tesis olarak ayrıca Atlı Safari turları düzenleyeceklerini belirten Demigan, doğa tutkunlarının safari ile eğlencenin tadını çıkaracağını ifade etti.

Çorum’a atcılığı sevdireceklerini aktaran Demigan, “Burada her yaştan vatandaşımızın özellikle hafta sonlarını aileleriyle birlikte hoş vakit geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Tesislerimiz hem eğlence, hem sağlık, hem eğitim mekânı olacak. Çorum’a hayırlı olsun” dedi.

80 dönümlük devasa alan üzerine edilen Binicilik Tesisi’nde 3 bin 150 metrekare kapalı manej alanı, binicilik eğitim alanı, 4 bin 600 metrekare açık manej alanı, 1650 metrekare Ahır, 21 metrekarelik 25 adet box, veteriner hekim odaları, otlaklar, seyis odaları, karantina odası, depo, samanlık, at yıkama odaları, teknik donatılar, cafe, mescit, çok amaçlı salon, teras ve ofisle hizmet vereceklerini kaydeden Demigan; “Biz Çorum’da atcılığı ve okculuğu sevdirmek istiyoruz. Tesisimizde özellikle çocuklar ve gençler at biniciliğini öğrenirken aynı zamanda da hayvan sevgisini de öğrenecek. Ayrıca tesisimizden fiziksel ve zihinsel sorunu olan kardeşlerimiz, dezavantajlı gruplarımız da faydalanacaklar. Bir anlamda toplumun tüm kesimlerine sosyal hizmet verecek olan bir tesis olacak” diye konuştu.

At biniciliğinin yanı sıra ata sporlarından Atlı Okculuk ve Geleneksel Türk Okculuğu eğitimleri de vereceklerini ifade eden Demigan, eğitimleri deneyimli antrenörler tarafından verileceğini söyledi.

Demigan, tesiste ayrıca mini Hayvanat Bahçesi ve dünya mutafağından seçkin lezzetlerin yer aldığı restoran ile Çorumluların vazgeçemeyecekleri tesis olacaklarını dile getirdi.

PROFESYONEL EĞİTİCİLER EŞLİĞİNDE EĞİTİM

6 yaşından beri ata binen binicilik eğitmeni Sefa Çengilci ise; “Atcılık 5 yaşından itibaren yapılabilecek sporlardan biridir. Vücüttaki bütün kas sistemini çalıştıran iki spor vardır. Bunlardan birisi ata binme, diğer ise yüzmedir. Yaklaşık 6 yaşından beri ata biniyorum. Vücuttaki omurilik sistemi haricinde atlarla beraber geçirdiğiniz dönemler insanlara oldukça faydalıdır. Atlar en hisli hayvanların başında gelmektedir. Burada küçük yaş gruplarına, haricinde otizmli gençlerimize ve büyük yaş gruplarına binicilik ve okculuk eğitimi vereceğiz. Tesisimizde güvenlik hat safhadadır. Her türlü güvenlik önlemi alınmıştır. Ben dahil 3 binicilik eğitmenimiz ile Çorum halkına biniciliği sevdireceğiz. Aileler güven rahatlığıyla burada çocukları ile birlikte hoşca vakit geçirebilecek. 1 ay sonra faaliyete geçecek olan tesisimize tüm Çorum halkını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 15:45