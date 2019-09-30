Çorum’a Cezayirli gelin

HARUN AKKAYA

Çorumlu Ethem Kılıç, Cezayirli Meriem Hammouda ile dünya evine girdi.



Ethem Kılıç Suudi Arabistan’da çalışırken bir arkadaşının aracılığı ile Cezayir’de yaşayan Meriem Hammouda ile tanıştı. Meriem Hammouda daha sonra Çorum’a gelerek Ethem ve ailesi buluştu. Kız isteme de cep telefonu üzerinden görüntülü konuşma ile gerçekleşti. Genç çiftin düğünleri ise geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Hatice-Abdülkerim Hammouda çiftinin kızı Meriem ile Hatice-Rüşan Kılıç çiftinin oğlu Ethem’in kına geceleri Ahilyas köyünde düğünleri ise Afra Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Hakimiyet, genç çifte ömür boyu mutluluklar diler.

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019, 19:50