‘Çorum’a değer katacak herkesle çalışmaya hazırız’

HURŞİT BOZKURT

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve Merkez İlçe Başkanı Şerafettin Ahıskalı gazetemizi ziyaret etti.

İl Başkanı Çabuk İl ve Merkez İlçe için yeni oluşturulan yönetimle hizmete devam ettiklerini belirterek, “Çorum için çalışan herkesle beraber çalışıp Çorum’a katkı sağlamaya hazırız.” dedi.

Kadın Politikaları Başkanı Zehra Benli ve Parti Sekreteri Esra Boran’ın da yer aldığı ziyarette, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’la sohbet eden İl Başkanı Çabuk ve Merkez İlçe Başkanı Ahıskalı, çalışmaların hızlı bir şekilde kaldığı yerden devam ettiğini, yerel siyasette Çorum’u kalkındırmak için bu yolda çaba gösteren herkesle birlikte yol yürümeye hazır olduklarını kaydettiler.

Deva Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, il ve merkez ilçe teşkilatlarında yapılan yeni görevlendirmelerle birlikte Deva Partisi olarak yeni bir heyecan tazelediklerini, hizmet bayrağını devraldıkları noktadan daha ileri taşımak için canla başla çalışacaklarını kaydetti.

Çabuk, Çorum ortak paydası olarak nitelendirdiği tüm değerlerde herkesle birlikte yol yürümek konusunda samimi ve kararlı olduklarını ifade ederek, “Çorum’a hangi anlamda olursa olsun değer katacak herkesle birlikte yol yürümekten ve Çorum’un yerel siyasetine katkı sağlamaktan yanayız ve bunda da samimiyiz.” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomik sıkıntı yaşadığına işaret eden İl Başkanı Elvan Can Çabuk, ekonomik darboğazların geldiği noktanın tek başına ekonomik verilerle tarif edilmesinin eksik kalacağına işaret ederek, “Adalet mekanizmasından tutun da ekonominin dışında gibi gözüken pek çok faktörün bileşenlerinden oluşan bir krizin içerisindeyiz. Geçmişte de ekonomik krizler yaşandı ancak bu yaşadığımız daha derin ve olumsuz etkisi daha güçlü. Eskiden yaşanan krizlerde malzeme yoksunluğu göze çarparken, bugün insanların alım gücü yok oluyor. Deva Partisi olarak genelde ülkemizin tüm sorunlarına, özelde de Çorum’un ihtiyaç ve taleplerine çözüm üretmek ve daha mutlu bir geleceğe kucak açmak için yeni ekiplerimizle ve daha büyük heyecanla çalışıyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2022, 18:19