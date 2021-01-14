Çorum’a Etnografya Müzesi

FATİH BATTAR

Bilaller Konağı’nda düzenlenen 2020-2021 kültür ve turizm istişare toplantısında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum Müzesi’nde etnografya salonunun yetersiz kaldığını belirterek, Çorum’a yeni bir Etnografya Müzesi kazandırmak için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Binlerce yıllık köklü tarihinin getirisi olan kültürel zenginliğin sergileneceği etnografya müzesi bulunmayan Çorum’da Çorum Müzesi’nde ayrı bir bölümde bulunan etnografya salonu yetersiz kaldığını ifade eden Şengül; “Bu nedenle, bir etnografya müzesi açılması ihtiyacı doğmuş olup 2020 yılı içerisinde uygun müstakil bir bina arayışına girilmiş ve birkaç örnek bina incelenmiştir. Etnografya müzesi olarak hizmet verebilecek uygun bir mekan bulunduğunda Bakanlığımız nezdinde gerekli girişimlerde bulunularak İlimize müstakil bir etnografya müzesi kazandırılması planlanmıştır.” dedi

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 12:07