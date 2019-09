Çorum’a haksızlık ediyorlar

Zaman zaman sansasyonel haberlere konu olan Çorum, önceki gün yine sosyal medyada gündem oldu.



Çorum'da olmayan aquaparka ihale yapıldığı, ortada bulunmayan hayvanat bahçesine milyonlarca lira harcandığı yönünde asılsız bilgiler içeren sosyal medya paylaşımlarıyla Çorum'a büyük bir haksızlık edildi.

"Olmayan aquaparka ve hayvanat bahçesine para harcanmış" iddialarını araştırma gereği hissetmeden doğru gibi kabullenen pek çok kimse hakaret dolu yorumlarla adeta linç kampanyası başlattılar.

Birilerinin öç alma duygularıyla tezgahladığı anlaşılan bu algı operasyonu bir nevi amacına da ulaştı.

'Olmayan' aquapark için 175 bin TL, hayvanat bahçesi için ise 161 bin TL harcandığının ifade edildiği mesajlar, büyük bir şark kurnazlığı ile sistemli bir maniplasyona dönüştü.

Üstelik, binlerce yorum sahibinden bir kişi de çıkıp, "Arkadaş 175 bin TL'ye aquapark nasıl yapılır?" diye sormayı akıl etmedi.

İŞTE GERÇEKLER

Gelelim işin aslına; 'Olmayan' dedikleri aquapark, Çorum'da gerçekten yok. Peki olmayan yatırıma bu para nasıl harcanır?

Çorum'un sosyal hayatına kazandırmak istediğiniz bir yatırımınız varsa, önce onun proje ihalesini yapar, ortaya bir proje koyarsınız. Hatta biraz ete kemiğe büründürür üç boyutlu görsellerini ve animasyonlarını hazırlarsınız. Ve bunun da bir maliyeti vardır.

Şimdi bu algıcıların aklıyla hareket edildiğinde, hiç bir belediyenin proje hazırlatmaması gerekir, zira harcanan para için, "Olmayan işe para harcadılar" iftirasına muhatap kalmak mümkündür.

Belediye, Çorum'a aquapark yapmakla ilgili bir hedef belirlediyse ve bunu harekete geçirmek için ön adımları atıyorsa, beğenir ya da beğenmezsiniz ancak bu adım şehre bir şeyler kazandırma çabası olarak görülmelidir.

Bunu planlayanların maksadı çamur atmaktan ibaret ise gerçeklerin balçıkla sıvanmama gibi bir özelliği olduğunu unutmuş olmalılar.

Konuyu örneklerle açıklamak gerekirse demiryolları için yapılacak tüm etüd projeleri için harcanan paralardan tutun da, bir bölgeye kurulması düşünülen baraj için yapılacak tüm proje harcamaları, olmayan tren yoluna ya da baraja para harcamak olarak değerlendirilebilir.

Bu kafayla her yatırım işini kendinize malzeme edebilirsiniz. Birisi çocuğunu okutmak için masraf ediyorsa, olmayan diploma için para harcıyor denilebilir. Çiftçi tarlasını ektiği gün, çıkmayan ürüne masraf ediyor denilebilir. Fabrika kurmak isteyen bir yatırımcı, daha çivi bile çakmadan proje parası ödüyorsa, fizibilite için masraflar ediyorsa, olmayan fabrikaya para harcadı diyebilirsiniz. Yine bir sanayici fabrika kurmak için ön hazırlık yapıp, Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'nden arsa istiyor ve OSB yönetimi arsa tahsis ediyorsa, olmayan fabrikaya arsa verdiler denilebilir. Bu örnekleri hayatın her alanı için çoğaltmak mümkün.

Yani sonuç şu ki, bu mantık şehre zerre kadar bir şey kazandırmaz. Burada kesin çizgilerle ayrılması gereken mesele, eleştiri ve iftira arasındaki farktır. Bu memleketin parasını takip etmek, yatırımları incelemek, eleştiri yapmak elbetteki herkesin hakkıdır. Ama iyi niyet taşımak kaydıyla. 'Ben çamuru atayım da kim nasıl temizlerse temizlesin' mantığı ile yapılıyorsa, Çorum'a en büyük haksızlığı ve ihaneti yaptığının da bilinmesi gerekir.

Sözün özü; aquapark fikrini hayata taşımak için proje ihalesi yapmak, 'olmayan aquaparka para harcamak' olarak tarif edilemez. Öte yandan ihale yöntemi, miktarı, aquaparkın lüzumu ya da pek çok detayı elbette eleştirilebilir.

Gelelim hayvanat bahçesine... Yani 'nerede' diye sorulan ve yine 'olmayan' diye tarif edilen hayvanat bahçesine... Nerede olduğu belli olmayan hayvanat bahçesini, Bahabey Çamlığı içerisinde bulduk. Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Hayvan Bakımevi'nin hemen yanıbaşına inşaa edilen geniş alanda, evcil hayvanlar bulunuyor. Herkesin gezebileceği ve özellikle de çocuklar üzerinde olumlu etki bırakabilecek bir formda dizayn edilmiş, üstelik oyun grupları da çocuklar için ayrı bir cazibe sunuyor.

Tüm bu iddialara cevap olarak Belediye tarafından da bir açıklama yapıldı. Ancak iddianın büyüklüğü ve acımasızlığı karşısında verilen cevap, kısık sesli bir savunma gibi algılandı. Bu iki hususta yanlış bir durum yok, hakeza olmayana para ödenme durumu hiç yok.

İktidarı, muhalefeti fark etmeksizin belirtmek gerekir ki, her kim bir eleştiri yapacaksa, akla, ahlaka, mantığa ve gerçekliğe uygun olmalı. Hiç kimsenin, algı oluşturarak koro halinde Çorum'a ve Çorumlu'yu hakaret ettirmeye hakkı yok. (HABER MERKEZİ)







Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2019, 21:55