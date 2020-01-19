Çorum’a ihtiyaç olursa havalimanı yapılacakmış!

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın Çorum havaalanı ve demiryolu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan cevap geldi.

Çorum’a ihtiyaç olursa havalimanı yapılacakmış!

FATİH BATTAR

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın Çorum havaalanı ve demiryolu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergeye Uluştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan cevap geldi.

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın ‘Çorum’a havalimanı yapılacak mı? soru  önergesine bakanlıktan ilginç bir cevap geldi.

‘Türkiye Hava Ulaşımı Genel Etüdü çalışması doğrultusunda; yolcu beklentisi ve trafik öngörülerinin artması halinde Çorum iline havalimanı yapılabileceği değerlendirildiğinden bu aşamada havalimanı yapımına yönelik çalışma bulunmamaktadır.’ şeklinde cevap veren bakanlık, kısaca Çorum’a havalimanı ihtiyacı olursa yapılacağını açıkladı.

Bakanlık İyi Parti’li Sunat’ın verdiği önergeye yaptığı açıklama Çorum ve Çorum halkının bir kez daha hayal kırıklığına uğratırken,  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından TBMM'ye gönderilen resmi yazıda şöyle denildi; “Çorum Havaalanı'nın 2100 x 30 m boyutlarında pist, 125 x 18 m boyutlarında taksirut ve 80 x 50 m ebatlarında aprondan oluşan altyapı tesislerinin ihalesi 27 Kasım 1996 tarihinde Çorum Valiliği tarafından gerçekleştirilmiş ancak, 'STOL Havaalanları İnşaatı' projesinin 27 Aralık 2002 tarihli ve 2002/132 sayılı YPK Kararı ve Bakanlar Kurulu'nun 30 Aralık 2002 tarihli ve 2002/5169 sayılı kararı ile yatırım programından çıkarılması nedeniyle Çorum Havaalanı inşaatı tamamlanamamıştır. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar ve Türkiye Hava Ulaşımı Genel Etüdü çalışması doğrultusunda; yolcu beklentisi ve trafik öngörülerinin artması halinde Çorum iline havalimanı yapılabileceği değerlendirildiğinden bu aşamada havalimanı yapımına yönelik çalışma bulunmamaktadır."

Hatırlanacağı üzere İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum havaalanı ve demiryolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a ‘Çorum havalimanı ne zaman bitirilecektir?, Çorum demiryolu hattının yapımına ne zaman başlanacaktır?’ sorularını yöneltmişti.

Çorum’un nüfusunun 528 bin ve yıllık ihracatı ise 894 milyon dolar odluğunu hatırlatan Sunat, bölgede bulunan Yozgat, Kırıkkale, Sinop, Amasya, Kastamonu ve Çankırı illerinden gerek nüfus gerekse sanayi olarak daha büyük olmasına rağmen diğer illere yapılan havalimanı ve demiryolu yatırımları Çorum’a yapılmadığını belirtmişti.

Çorum halkının yıllardır verilen sözlerin tutulmasını ve Çorum havalimanının şehre kazandırılmasını beklediğini belirten Sunat; “Çorum halkının yıllardır mağdur olduğu bir diğer konu ise hala şehirde bir demiryolu hattının bulunmamasıdır. Özellikle ürünlerin nakledilmesi ve dünya pazarındaki rekabette kentin gücünün arttırılması için bir an önce şehre demiryolu hattı kazandırılmalıdır.” İfadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020, 19:57
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YORUMLAR
veli
veli - 1 gün Önce

Bizm corum vekilleri uyuyor.

objektif
objektif - 1 gün Önce

havaalanı gereksiz. ne demeye bu kadar yaygara kopuyor anlamıyorum.
Hızlı tren ve Yük treni hattı geçse yeter. Bu ikisi bence acilen lazım.
Havaalanı zaten merzifonda var. 45 dakika. Birçok ildeki havaalanı şehre 30-40 dk uzaklıkta zaten. Devlet parasını çarçur etmeye gerek yok.

Salih
Salih - 2 gün Önce

Yazıklar olsun.Bundan sonra Çorumdan size de oy yok.

Basiret
Basiret - 2 gün Önce

Ankarada x partisinden vekil sormuş, hele bizim Çorum vekilleri napmis,?! Laf laf laf. Adam gibi adam bu vatana dörtdörtlük hizmet edecek dava adamı bir vekil, bir bakan çıksaydı çorumdan, çorum böyle mi olurdu vesselam...

Fifi
Fifi - 1 gün Önce

Kesinlikle hızlı tren yaralara merhem olur????

Hasan
Hasan - 1 gün Önce

Hükümet son sözünü söyledi, sıra biz Çorumlularda...

Orhan
Orhan - 2 gün Önce

Oy oranına bağlı oy giderse havaalanı gelir

ankara milletvekili ne karışıyor çoruma gitsin işine baksın
ankara milletvekili ne karışıyor çoruma gitsin işine baksın - 1 gün Önce

hasan

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