Çorum’a ihtiyaç olursa havalimanı yapılacakmış!

FATİH BATTAR

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın Çorum havaalanı ve demiryolu ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu önergeye Uluştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan cevap geldi.

İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın ‘Çorum’a havalimanı yapılacak mı? soru önergesine bakanlıktan ilginç bir cevap geldi.

‘Türkiye Hava Ulaşımı Genel Etüdü çalışması doğrultusunda; yolcu beklentisi ve trafik öngörülerinin artması halinde Çorum iline havalimanı yapılabileceği değerlendirildiğinden bu aşamada havalimanı yapımına yönelik çalışma bulunmamaktadır.’ şeklinde cevap veren bakanlık, kısaca Çorum’a havalimanı ihtiyacı olursa yapılacağını açıkladı.

Bakanlık İyi Parti’li Sunat’ın verdiği önergeye yaptığı açıklama Çorum ve Çorum halkının bir kez daha hayal kırıklığına uğratırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından TBMM'ye gönderilen resmi yazıda şöyle denildi; “Çorum Havaalanı'nın 2100 x 30 m boyutlarında pist, 125 x 18 m boyutlarında taksirut ve 80 x 50 m ebatlarında aprondan oluşan altyapı tesislerinin ihalesi 27 Kasım 1996 tarihinde Çorum Valiliği tarafından gerçekleştirilmiş ancak, 'STOL Havaalanları İnşaatı' projesinin 27 Aralık 2002 tarihli ve 2002/132 sayılı YPK Kararı ve Bakanlar Kurulu'nun 30 Aralık 2002 tarihli ve 2002/5169 sayılı kararı ile yatırım programından çıkarılması nedeniyle Çorum Havaalanı inşaatı tamamlanamamıştır. Sonraki yıllarda yapılan çalışmalar ve Türkiye Hava Ulaşımı Genel Etüdü çalışması doğrultusunda; yolcu beklentisi ve trafik öngörülerinin artması halinde Çorum iline havalimanı yapılabileceği değerlendirildiğinden bu aşamada havalimanı yapımına yönelik çalışma bulunmamaktadır."

Hatırlanacağı üzere İyi Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Çorum havaalanı ve demiryolu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’a ‘Çorum havalimanı ne zaman bitirilecektir?, Çorum demiryolu hattının yapımına ne zaman başlanacaktır?’ sorularını yöneltmişti.

Çorum’un nüfusunun 528 bin ve yıllık ihracatı ise 894 milyon dolar odluğunu hatırlatan Sunat, bölgede bulunan Yozgat, Kırıkkale, Sinop, Amasya, Kastamonu ve Çankırı illerinden gerek nüfus gerekse sanayi olarak daha büyük olmasına rağmen diğer illere yapılan havalimanı ve demiryolu yatırımları Çorum’a yapılmadığını belirtmişti.

Çorum halkının yıllardır verilen sözlerin tutulmasını ve Çorum havalimanının şehre kazandırılmasını beklediğini belirten Sunat; “Çorum halkının yıllardır mağdur olduğu bir diğer konu ise hala şehirde bir demiryolu hattının bulunmamasıdır. Özellikle ürünlerin nakledilmesi ve dünya pazarındaki rekabette kentin gücünün arttırılması için bir an önce şehre demiryolu hattı kazandırılmalıdır.” İfadelerini kullanmıştı.

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2020, 19:57